Sánchez defiende su política migratoria tras las críticas de Elon Musk
El presidente del Gobierno español sostiene que la inmigración es clave para la economía del país, que creció un 2.8% el año pasado, casi el doble del 1.5% registrado en el conjunto de la eurozona.
Imágen de archivo de Pedro Sánchez / Reuters
hace 20 horas

El presidente del Gobierno español ha salido en defensa del plan de su Ejecutivo para conceder estatus legal a residentes indocumentados, después de que el magnate Elon Musk lo cuestionara públicamente en redes sociales.

La iniciativa, aprobada el martes por el Gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, podría beneficiar a unas 500.000 personas en situación irregular. Además, rompe con la tendencia dominante en buena parte de Europa, donde en los últimos años se han endurecido las políticas migratorias.

En este contexto, el consejero delegado de SpaceX y Tesla compartió en su plataforma X un mensaje de un influencer de extrema derecha que calificaba el plan como un ejercicio de “ingeniería electoral”. Musk acompañó la publicación con una reacción lacónica pero elocuente: “Wow”.

El mensaje original, que acumuló millones de visualizaciones, sostenía que Sánchez estaría, en la práctica, importando 500.000 votantes leales para apuntalar su base electoral.

La respuesta del jefe del Ejecutivo no se hizo esperar. Ya entrada la noche del jueves, Sánchez replicó directamente al empresario con un mensaje cargado de simbolismo: “Marte puede esperar. La humanidad no”. La frase aludía a la reiterada idea de Musk de que la humanidad acabará colonizando otros planetas.

Inmigración, empleo y pensiones

Más allá del cruce de mensajes, Sánchez insiste en que la inmigración desempeña un papel central en la economía española. De hecho, España creció un 2.8% el año pasado, casi el doble del 1.5% registrado en el conjunto de la eurozona.

En un país marcado por el envejecimiento de la población y una baja tasa de natalidad, el presidente subraya que los inmigrantes contribuyen a sostener el mercado laboral y, al mismo tiempo, a garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones.

Sin embargo, la medida ha provocado una fuerte reacción política. Tanto el conservador Partido Popular como la formación de extrema derecha Vox han arremetido contra el Gobierno y advierten de que la regularización podría incentivar un aumento de la inmigración irregular.

No es la primera vez, además, que Musk incomoda al Ejecutivo español. A principios de este mes, durante su intervención en el Foro de Davos, sugirió que Europa podría cubrir todas sus necesidades energéticas instalando paneles solares en zonas poco pobladas de España.

La propuesta fue recibida con escepticismo en Madrid. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, la calificó entonces como “una extravagancia total”.


FUENTE:TRT World
