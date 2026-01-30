El presidente del Gobierno español ha salido en defensa del plan de su Ejecutivo para conceder estatus legal a residentes indocumentados, después de que el magnate Elon Musk lo cuestionara públicamente en redes sociales.

La iniciativa, aprobada el martes por el Gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, podría beneficiar a unas 500.000 personas en situación irregular. Además, rompe con la tendencia dominante en buena parte de Europa, donde en los últimos años se han endurecido las políticas migratorias.

En este contexto, el consejero delegado de SpaceX y Tesla compartió en su plataforma X un mensaje de un influencer de extrema derecha que calificaba el plan como un ejercicio de “ingeniería electoral”. Musk acompañó la publicación con una reacción lacónica pero elocuente: “Wow”.

El mensaje original, que acumuló millones de visualizaciones, sostenía que Sánchez estaría, en la práctica, importando 500.000 votantes leales para apuntalar su base electoral.

La respuesta del jefe del Ejecutivo no se hizo esperar. Ya entrada la noche del jueves, Sánchez replicó directamente al empresario con un mensaje cargado de simbolismo: “Marte puede esperar. La humanidad no”. La frase aludía a la reiterada idea de Musk de que la humanidad acabará colonizando otros planetas.

Inmigración, empleo y pensiones