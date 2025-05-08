Ante el aumento de tensiones entre India y Pakistán, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó al primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, la disposición de Türkiye para “hacer todo lo posible para evitar una mayor escalada”.

Ambos líderes dialogaron por teléfono el miércoles, abordando principalmente el aumento de la violencia entre India y Pakistán, el ataque ocurrido en la noche del 6 de mayo y los últimos acontecimientos en la región, indicó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

“Durante la llamada, el presidente Erdogan expresó la solidaridad de Türkiye con Pakistán, ofreció sus condolencias por los mártires del ataque y deseó una pronta recuperación a los heridos”, indicó la dirección en la red social X.

Erdogan también respaldó la postura “calmada y prudente” de Pakistán. Asimismo, consideró adecuada la propuesta de Pakistán de realizar una investigación internacional neutral, transparente y creíble sobre el ataque del 22 de abril en Jammu y Cachemira.

El diálogo entre Erdogan y Sharif ocurrió horas después de que Islamabad denunciara ataques de India en territorio paquistaní y en la zona de Cachemira administrada por Pakistán, que dejaron 31 muertos y 57 heridos. En respuesta a lo que Nueva Delhi calificó como “ataques de precisión” contra lo que denominó “campamentos terroristas”, la Fuerza Aérea de Pakistán derribó cinco aviones indios, entre ellos tres cazas franceses Rafale.

Relacionado TRT Global - India ataca y Pakistán responde: ¿qué está pasando en Cachemira?

En una declaración aparte, el Ministerio de Exteriores de Türkiye afirmó que el ataque de India “creó el riesgo de una guerra total” y condenó sus pasos “provocadores” y el hecho de haber atacado civiles.