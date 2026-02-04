Mientras, Estados Unidos intensifica sus esfuerzos para aflojar el control de China sobre materiales clave para la manufactura avanzada, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, presentó planes para movilizar a sus aliados en un bloque comercial preferencial de minerales críticos.

“Queremos eliminar el problema de las personas que inundan nuestros mercados con minerales críticos baratos para socavar a nuestros fabricantes nacionales”, dijo Vance ante representantes de más de 50 países reunidos en Washington el miércoles, sin mencionar a China.

El evento ocurrió después de que el presidente del país, Donald Trump, lanzara el lunes una reserva estratégica de minerales críticos, denominada Project Vault, respaldada por 10.000 millones de dólares en financiación inicial del Banco de Exportación e Importación de EE.UU., así como por 2.000 millones de dólares en financiación privada.

“Estableceremos precios de referencia para los minerales críticos en cada etapa de producción, precios que reflejen el valor justo de mercado en el mundo real, y para los miembros de la zona preferencial, estos precios de referencia operarán como un piso, mantenido mediante aranceles ajustables para preservar la integridad de los precios”, afirmó Vance.

Las acciones de las empresas del sector minero cayeron tras el anuncio. MP Materials perdió un 2,8%, Critical Metals cayó un 7,7%, NioCorp Developments bajó un 2,8% y USA Rare Earths retrocedió un 6,6% en las operaciones matinales en Nueva York.

China ha utilizado su control sobre el procesamiento de muchos minerales como palanca geoeconómica, en ocasiones restringiendo exportaciones, suprimiendo precios y socavando la capacidad de otros países para diversificar las fuentes de materiales utilizados en la fabricación de semiconductores, vehículos eléctricos y armamento avanzado.

Regulación de precios de minerales críticos

Vance tambllamó a crear un “bloque comercial entre aliados y socios” que garantice el acceso estadounidense y que, al mismo tiempo, “expanda la producción en toda la zona”.