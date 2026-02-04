EE.UU. Y CANADÁ
Estados Unidos propone un bloque comercial de minerales críticos, buscando contrarrestar a China
El gobierno estaodunidense propuso una zona comercial preferencial entre aliados para minerales críticos, fundamentales para la tecnología avanzada. Se trata de un inusual giro hacia el multilateralismo frente al dominio de China.
Representantes de más de 50 países se reúnen para asistir al evento. / Reuters
hace 36 minutos

Mientras, Estados Unidos intensifica sus esfuerzos para aflojar el control de China sobre materiales clave para la manufactura avanzada, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, presentó planes para movilizar a sus aliados en un bloque comercial preferencial de minerales críticos.

“Queremos eliminar el problema de las personas que inundan nuestros mercados con minerales críticos baratos para socavar a nuestros fabricantes nacionales”, dijo Vance ante representantes de más de 50 países reunidos en Washington el miércoles, sin mencionar a China.

El evento ocurrió después de que el presidente del país, Donald Trump, lanzara el lunes una reserva estratégica de minerales críticos, denominada Project Vault, respaldada por 10.000 millones de dólares en financiación inicial del Banco de Exportación e Importación de EE.UU., así como por 2.000 millones de dólares en financiación privada.

“Estableceremos precios de referencia para los minerales críticos en cada etapa de producción, precios que reflejen el valor justo de mercado en el mundo real, y para los miembros de la zona preferencial, estos precios de referencia operarán como un piso, mantenido mediante aranceles ajustables para preservar la integridad de los precios”, afirmó Vance.

Las acciones de las empresas del sector minero cayeron tras el anuncio. MP Materials perdió un 2,8%, Critical Metals cayó un 7,7%, NioCorp Developments bajó un 2,8% y USA Rare Earths retrocedió un 6,6% en las operaciones matinales en Nueva York.

China ha utilizado su control sobre el procesamiento de muchos minerales como palanca geoeconómica, en ocasiones restringiendo exportaciones, suprimiendo precios y socavando la capacidad de otros países para diversificar las fuentes de materiales utilizados en la fabricación de semiconductores, vehículos eléctricos y armamento avanzado.

Regulación de precios de minerales críticos

Vance tambllamó a crear un “bloque comercial entre aliados y socios” que garantice el acceso estadounidense y que, al mismo tiempo, “expanda la producción en toda la zona”.

El vicepresidente, quien se ha presentado como defensor de la clase trabajadora estadounidense, aseguró que la iniciativa creará “empleos bien remunerados, empleos cualificados, para la fuerza laboral estadounidense”.

“Pero buscamos asegurarnos de que nuestros amigos y aliados formen parte de esto y que ustedes también estén protegidos”, añadió Vance, un crítico habitual de la implicación de Estados Unidos en el exterior.

El bloque, que aspira a abarcar dos tercios de la economía mundial, regularía precios mínimos para los minerales críticos, ante el temor de que grandes exportaciones por parte de China puedan sacudir rápidamente los mercados.

“La inversión es casi imposible y seguirá siéndolo mientras los precios sean erráticos e impredecibles”, afirmó Vance.

China extrae alrededor del 60% de las tierras raras del mundo y procesa cerca del 90%. En octubre, ofreció a Estados Unidos una tregua de un año en un acuerdo alcanzado con Trump.

Estados Unidos ha cerrado acuerdos de forma agresiva sobre minerales críticos con aliados como Japón, Australia, Arabia Saudí, Corea del Sur y Tailandia.

El secretario del Interior, Doug Burgum, indicó que otros 11 países se sumarán este miércoles y que unos 20 más han expresado interés en participar.

FUENTE:TRT World
