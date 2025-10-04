El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, calificó la respuesta de Hamás al plan de alto el fuego propuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump, como “constructiva y un paso significativo hacia la paz duradera”, y pidió a Israel que ponga fin a su genocidio inmeditamente en Gaza.

“Lo que debe hacerse ahora es que Israel detenga de inmediato todos sus ataques y cumpla con el plan de alto el fuego”, declaró Erdogan este viernes, después de que Hamás aceptara liberar a todos los rehenes y Trump ordenara a Israel cesar los bombardeos sobre Gaza.

Erdogan añadió que deben tomarse medidas urgentes para permitir la entrada de ayuda humanitaria al enclave y poner fin a “este genocidio, esta situación vergonzosa que ha herido profundamente la conciencia mundial”.

El mandatario afirmó que Türkiye seguirá trabajando “con todos sus medios para asegurar que las conversaciones concluyan de la mejor manera para el pueblo palestino” y respaldar la implementación de una solución de dos Estados avalada por la comunidad internacional.

En un comunicado separado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye sostuvo que la respuesta de Hamás “permitirá el establecimiento urgente de un alto el fuego en Gaza, la entrega ininterrumpida de ayuda humanitaria a la región y los pasos necesarios para lograr una paz duradera”.

El ministerio instó a todas las partes a iniciar las negociaciones de inmediato y enfatizó que “Israel debe cesar de inmediato sus ataques contra el pueblo de Gaza”. Asimismo, indicó que Ankara continuará apoyando las negociaciones y hará “contribuciones constructivas”.