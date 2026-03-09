Un nuevo video muestra un misil Tomahawk estadounidense impactando una instalación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán en la localidad iraní de Minab, en el sur del país, el 28 de febrero, según informó el domingo el medio de investigación Bellingcat, con sede en los Países Bajos. El reporte se suma a un creciente conjunto de análisis que apuntan a la responsabilidad estadounidense en el ataque contra una escuela de niñas.

Bellingcat geolocalizó imágenes difundidas por la agencia de noticias iraní Mehr que muestran el impacto del Tomahawk, y señaló que ya se veía humo elevándose desde la escuela cercana, donde más de 170 personas habrían perdido la vida según los informes.

El grupo destacó que Estados Unidos es la única parte en el conflicto que se sabe que posee dichos misiles, ya que Israel no los tiene.

El informe parece contradecir la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump del sábado, según la cual Irán era el responsable.

“Fue obra de Irán”, dijo Trump a los periodistas. “Son muy imprecisos con sus municiones”.

Una investigación estadounidense está en curso. Mientras, los hallazgos de Bellingcat coinciden con varios análisis anteriores.

Investigaciones apuntan a Estados Unidos

El diario The Wall Street Journal, citando a un funcionario estadounidense, informó que los investigadores militares de EE.UU. creen que las fuerzas estadounidenses fueron probablemente las responsables, aunque aún no se ha llegado a una conclusión definitiva. El funcionario afirmó que había indicios de que el edificio había sido utilizado como cuartel general del CGRI.

Asimismo, el medio The New York Times, basándose en imágenes satelitales y videos geolocalizados, determinó que la escuela fue alcanzada al mismo tiempo que se producían impactos de precisión en una base naval del CGRI adyacente, con un exoficial de la Fuerza Aérea estadounidense sugiriendo que la explicación más probable era una “identificación errónea del objetivo”.