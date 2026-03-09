Un nuevo video muestra un misil Tomahawk estadounidense impactando una instalación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán en la localidad iraní de Minab, en el sur del país, el 28 de febrero, según informó el domingo el medio de investigación Bellingcat, con sede en los Países Bajos. El reporte se suma a un creciente conjunto de análisis que apuntan a la responsabilidad estadounidense en el ataque contra una escuela de niñas.
Bellingcat geolocalizó imágenes difundidas por la agencia de noticias iraní Mehr que muestran el impacto del Tomahawk, y señaló que ya se veía humo elevándose desde la escuela cercana, donde más de 170 personas habrían perdido la vida según los informes.
El grupo destacó que Estados Unidos es la única parte en el conflicto que se sabe que posee dichos misiles, ya que Israel no los tiene.
El informe parece contradecir la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump del sábado, según la cual Irán era el responsable.
“Fue obra de Irán”, dijo Trump a los periodistas. “Son muy imprecisos con sus municiones”.
Una investigación estadounidense está en curso. Mientras, los hallazgos de Bellingcat coinciden con varios análisis anteriores.
Investigaciones apuntan a Estados Unidos
El diario The Wall Street Journal, citando a un funcionario estadounidense, informó que los investigadores militares de EE.UU. creen que las fuerzas estadounidenses fueron probablemente las responsables, aunque aún no se ha llegado a una conclusión definitiva. El funcionario afirmó que había indicios de que el edificio había sido utilizado como cuartel general del CGRI.
Asimismo, el medio The New York Times, basándose en imágenes satelitales y videos geolocalizados, determinó que la escuela fue alcanzada al mismo tiempo que se producían impactos de precisión en una base naval del CGRI adyacente, con un exoficial de la Fuerza Aérea estadounidense sugiriendo que la explicación más probable era una “identificación errónea del objetivo”.
BBC Verify reportó múltiples puntos de impacto y marcas de quemaduras tanto en la escuela como en las instalaciones cercanas del CGRI, con analistas indicando que el patrón de daños sugería el uso de una munición perforante.
Middle East Eye, citando a sobrevivientes y primeros respondedores, reportó un posible ataque de “doble golpe”, es decir, una segunda explosión en la zona poco después de la primera, que impactó a personas que se habían refugiado.
CBC News señaló que el ataque coincidió con la primera oleada de bombardeos estadounidense-israelíes en el sur de Irán.
El ataque del 28 de febrero contra la escuela primaria Shajareh Tayyebeh mató a más de 170 personas, muchas de ellas niñas, según funcionarios iraníes.
La UNESCO calificó la muerte de estudiantes como una “grave violación” de las protecciones para las instalaciones educativas bajo el derecho internacional humanitario y exigió una investigación completa.
Ninguna de las partes ha reclamado formalmente la responsabilidad.