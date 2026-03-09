ORIENTE MEDIO
3 min de lectura
Imágenes muestran un misil estadounidense impactando cerca de una escuela primaria iraní: reporte
Investigaciones periodísticas apuntan a un misil Tomahawk estadounidense que golpeó cerca de una escuela de niñas en Minab, basándose en nuevas imágenes del bombardeo.
Imágenes muestran un misil estadounidense impactando cerca de una escuela primaria iraní: reporte
os investigadores afirman que las fuerzas estadounidenses probablemente son responsables de las muertes de civiles. Foto de archivo. / Reuters
hace una hora

Un nuevo video muestra un misil Tomahawk estadounidense impactando una instalación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán en la localidad iraní de Minab, en el sur del país, el 28 de febrero, según informó el domingo el medio de investigación Bellingcat, con sede en los Países Bajos. El reporte se suma a un creciente conjunto de análisis que apuntan a la responsabilidad estadounidense en el ataque contra una escuela de niñas.

Bellingcat geolocalizó imágenes difundidas por la agencia de noticias iraní Mehr que muestran el impacto del Tomahawk, y señaló que ya se veía humo elevándose desde la escuela cercana, donde más de 170 personas habrían perdido la vida según los informes.

El grupo destacó que Estados Unidos es la única parte en el conflicto que se sabe que posee dichos misiles, ya que Israel no los tiene.

El informe parece contradecir la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump del sábado, según la cual Irán era el responsable.

“Fue obra de Irán”, dijo Trump a los periodistas. “Son muy imprecisos con sus municiones”.

Una investigación estadounidense está en curso. Mientras, los hallazgos de Bellingcat coinciden con varios análisis anteriores.

Investigaciones apuntan a Estados Unidos

El diario The Wall Street Journal, citando a un funcionario estadounidense, informó que los investigadores militares de EE.UU. creen que las fuerzas estadounidenses fueron probablemente las responsables, aunque aún no se ha llegado a una conclusión definitiva. El funcionario afirmó que había indicios de que el edificio había sido utilizado como cuartel general del CGRI.

Asimismo, el medio The New York Times, basándose en imágenes satelitales y videos geolocalizados, determinó que la escuela fue alcanzada al mismo tiempo que se producían impactos de precisión en una base naval del CGRI adyacente, con un exoficial de la Fuerza Aérea estadounidense sugiriendo que la explicación más probable era una “identificación errónea del objetivo”.

RECOMENDADOS

BBC Verify reportó múltiples puntos de impacto y marcas de quemaduras tanto en la escuela como en las instalaciones cercanas del CGRI, con analistas indicando que el patrón de daños sugería el uso de una munición perforante.

Middle East Eye, citando a sobrevivientes y primeros respondedores, reportó un posible ataque de “doble golpe”, es decir, una segunda explosión en la zona poco después de la primera, que impactó a personas que se habían refugiado.

CBC News señaló que el ataque coincidió con la primera oleada de bombardeos estadounidense-israelíes en el sur de Irán.

El ataque del 28 de febrero contra la escuela primaria Shajareh Tayyebeh mató a más de 170 personas, muchas de ellas niñas, según funcionarios iraníes.

La UNESCO calificó la muerte de estudiantes como una “grave violación” de las protecciones para las instalaciones educativas bajo el derecho internacional humanitario y exigió una investigación completa.

Ninguna de las partes ha reclamado formalmente la responsabilidad.

RelacionadoTRT Español - El ejército israelí lanza una nueva ola de ataques aéreos “extensos” contra Irán

 


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Los niños no deben ser “daños colaterales” de una guerra de Oriente Medio: ONU
Türkiye reitera “su derecho a responder a actos hostiles” para protegerse ante escalada regional
Varios países se solidarizan con Türkiye al condenar lanzamiento de misil iraní hacia su territorio
Irán parece haber golpeado más a los Estados del Golfo que a Israel
Irán acusa a Israel de lanzar ataques de "falsa bandera" en el Golfo para ampliar el conflicto
Nuevo ‘round’ entre España y EE.UU.: Madrid niega haber aceptado colaboración con Washington en Irán
El Pentágono admite que EE.UU. “no puede detener todo” lo que Irán lanza
Türkiye no escatima esfuerzos para proteger sus fronteras y su espacio aéreo: Erdogan
Türkiye convoca al enviado iraní y protesta por misil que se dirigía hacia su espacio aéreo
Irán pospone ceremonia de despedida del líder Supremo, Alí Jamenei
Israel amplía operaciones en Líbano con incursión terrestre, mientras intensifica bombardeos
Defensa aérea de la OTAN derriba un misil balístico iraní que se dirigía hacia Türkiye
El despliegue de EE.UU. en Oriente Medio es el mayor en décadas, pero enfrenta pérdidas millonarias
EE.UU. ordena escoltar petroleros en estrecho de Ormuz, mientras Irán dice que controla toda la vía
Buscar un “cambio de régimen” en Irán desatará “escenarios muy peligrosos”, alerta ministro Fidan