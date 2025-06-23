CONFLICTO ISRAEL-IRÁN
2 min de lectura
Irán lanza contraataque con misiles dirigidos a varias bases de Estados Unidos en Oriente Medio
El ejército iraní lanzó lo que denominó un ataque “devastador y poderoso” con misiles contra la base aérea de Al Udeid, operada por Estados Unidos en Qatar.
Irán lanza contraataque con misiles dirigidos a varias bases de Estados Unidos en Oriente Medio
Foto de archivo - Bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegan a la base de Al Udeid en Qatar. / Reuters / Reuters
23 de junio de 2025

Las fuerzas armadas de Irán lanzaron lo que describieron como un ataque con misiles "devastador y poderoso" contra la base aérea de Al Udeid, operada por Estados Unidos, en Qatar, y otras bases en la región.

La televisión estatal iraní confirmó la operación este lunes, citando fuentes militares que indicaron que el ataque fue una respuesta directa a un incidente no especificado en territorio iraní.

"No dejaremos sin respuesta ningún ataque contra nuestro territorio bajo ninguna circunstancia", declaró el ejército de Irán en un comunicado emitido poco después del ataque.

Qatar afirmó que no se reportaron víctimas por el ataque de Teherán y añadió que se reservaba el derecho a responder.

RelacionadoTRT Global - Trump sube tono contra Irán: menciona “cambio de régimen” y amenaza con ataques, pero buscaría “paz”

No hubo una reacción inmediata del Departamento de Defensa de EE.UU. sobre el ataque a la base de Al Udeid, que funciona como un importante centro de operaciones estadounidenses en la región.

RECOMENDADOS

El Ministerio del Interior de Baréin emitió una alerta instando a los residentes a mantener la calma y a buscar refugio tras el sonido de las sirenas de alarma en todo el país.

Mientras tanto, los datos de seguimiento en vivo del portal Flightradar indicaron que los Emiratos Árabes Unidos había cerrado su espacio aéreo, con vuelos comerciales desviados y grabaciones de control de tráfico aéreo que sugerían un cierre repentino.

En Washington, se informó que el presidente Donald Trump se encontraba en la Sala de Crisis con el secretario de Defensa y altos funcionarios militares.

La cadena CNBC citó a un alto funcionario del Gobierno de EE.UU. que afirmó que al presidente le estaban informando sobre la crisis en curso.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato
Un acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca", señala Trump tras reunión con Zelenskyy, y Rusia coincide
“Más lluvia, más desesperación”: ONU denuncia que bloqueo de ayuda agrava crisis humanitaria en Gaza
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos