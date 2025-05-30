TÜRKİYE
Ministro de Exteriores de Türkiye, Fidan, se reúne con el presidente Zelenskyy en Ucrania
En su visita oficial a Ucrania, Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, sostuvo diálogos de alto nivel, incluido el mandatario Zelenskyy. El diplomático turco añadió que Ankara espera acoger una cumbre con Kiev, Moscú y Washington
En Kiev, capital de Ucrania, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió con el presidente Volodymyr Zelenskyy. / AA / AA
30 de mayo de 2025

La visita oficial del ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, a Ucrania incluyó un encuentro con el presidente de ese país, Volodymyr Zelenskyy, en Kiev, según informaron autoridades turcas este viernes. 

Como parte de sus reuniones de alto nivel, Fidan también mantuvo un diálogo con Andriy Yermak, jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania. Sin embargo, no se proporcionaron mas detalles sobre las reuniones. 

Horas antes este viernes, el máximo diplomático turco ofreció una rueda de prensa conjunta con su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha. Durante sus declaraciones, Fidan afirmó que Türkiye espera acoger una cumbre con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Ucrania, Zelenskyy, para la próxima ronda de conversaciones de paz. Y añadió que también asistirían el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

“Creemos que las primeras y segundas conversaciones celebradas en Estambul podrían coronarse con una reunión organizada por el presidente Erdogan, que incluya al presidente Trump, al presidente Putin y al presidente Zelenskyy”, afirmó el ministro.

El 16 de mayo, Rusia y Ucrania sostuvieron sus primeras conversaciones directas en tres años en Estambul, donde ambas partes acordaron, entre otros, un intercambio de prisioneros a gran escala que incluyó a un total de 1.000 personas de cada lado.

Justamente, Fidan destacó en la rueda de prensa que los diálogos de paz entre Moscú y Kiev han aportado una “nueva dimensión” a la búsqueda de una solución diplomática. Al destacar que el cumplimiento del acuerdo de intercambio demuestra que las negociaciones de paz pueden dar resultados concretos, el dilplomático expresó el deseo de Ankara de mantener el impulso logrado en Estambul.

Además, al referirse a las “encrucijadas críticas” en la actual guerra entre Rusia y Ucrania Fidan indicó que hay dos caminos por delante. “O bien toleramos la continuación de esta guerra o alcanzamos una paz duradera antes de que finalice este año”, señaló, subrayando el deseo de Ankara de lograr una “paz justa y duradera” mediante el diálogo y poner fin al conflicto.

Por su parte, el ministro ucraniano Sybiha afirmó que Ucrania está dispuesta a negociar un alto el fuego temporal: "Queremos poner fin a la guerra este año y estamos dispuestos a negociar un alto el fuego, ya sea de 30, 50 o 100 días".

A principios de esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, anunció que Moscú estaba lista para una segunda ronda de conversaciones de paz en Türkiye, y que había finalizado su documento de posición. Sin embargo, funcionarios ucranianos indicaron que el memorando aún no se había entregado.

FUENTE:TRT Español y agencias
