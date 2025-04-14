ASIA
2 min de lectura
Países del BRICS advierten riesgos ante aranceles de EE.UU. para el comercio global
Los miembros del BRICS advierten sobre el impacto de los aranceles de Estados Unidos que, según denuncian, ponen en riesgo el comercio global y perjudican a los países en desarrollo.
00:00
Países del BRICS advierten riesgos ante aranceles de EE.UU. para el comercio global
Contenedores y grúas se ven en el puerto de contenedores de Lianyungang, en la provincia oriental de Jiangsu, China, el 13 de abril de 2025. / AFP
14 de abril de 2025

Los países miembros del grupo BRICS expresaron una "profunda preocupación" por las crecientes tensiones en el comercio internacional y debatieron sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos y su impacto, informó China este sábado.

Durante la segunda reunión del Grupo de Contacto de BRICS sobre Asuntos Económicos y Comerciales, celebrada la semana pasada, Beijing sostuvo que los aranceles estadounidenses han "socavado gravemente el sistema comercial internacional, alterando las cadenas industriales y de suministro globales, y provocado un impacto prolongado en la economía mundial", según un comunicado del Ministerio de Comercio chino.

En este contexto, Beijing instó a los países miembros a “mantener con firmeza la dirección correcta de la globalización, defender conjuntamente el sistema multilateral de comercio basado en normas y preservar la estabilidad económica global”.

RECOMENDADOS

El comunicado añade que los miembros del bloque –Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y los Emiratos Árabes Unidos– manifestaron una “profunda inquietud” por el “grave impacto” de los aranceles en el sistema multilateral de comercio. También señalaron que esas medidas "violan gravemente" las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y advirtieron sobre los posibles efectos negativos para el "crecimiento económico global" y los "intereses de los países en desarrollo".

Por otro lado, el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, dialogó el viernes con la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, sobre los aranceles estadounidenses y el rol de la entidad en ese contexto. Previamente, China había presentado demandas ante la OMC en respuesta a las medidas de Trump.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
India y Pakistán acuerdan un alto el fuego tras días de ataques
Conflicto India - Pakistán: ¿qué está diciendo cada uno?
Ejércitos del mundo miran con atención el combate aéreo de India y Pakistán: esta es la razón
La tensión escala en Cachemira por nuevos ataques entre India y Pakistán: qué se sabe
India replica en Cachemira el modelo colonial de Israel
¿Qué ha mantenido a India y Pakistán al borde de la guerra a lo largo de los años?
India ataca y Pakistán responde: ¿qué está pasando en Cachemira?
¿Qué está pasando entre India y Pakistán y de dónde viene la tensión entre estos vecinos nucleares?
Corea del Norte confirma por primera vez que envió tropas a Rusia para guerra con Ucrania
¿Por qué la cuenca del Caspio está en el centro de una disputa internacional?
Brote del virus respiratorio HMPV: ¿cómo terminó generando tanta alarma?
Aprueban destituir al presidente de Corea del Sur por declarar ley marcial
¿Qué está pasando en Corea del Sur y por qué se declaró la ley marcial?
¿Qué revela la cumbre BRICS sobre la posición de Rusia en el mundo?
Rusia busca desafiar la “hegemonía de Occidente” en la cumbre BRICS
¿Está Corea del Norte luchando junto a Rusia en Ucrania?
¿Por qué Corea del Norte revela instalación de enriquecimiento de uranio?
La destrucción de Israel en Gaza opaca la tragedia de Hiroshima
Qué pasará ahora en Bangladesh y cuál fue el rol de protestas estudiantiles
¿Qué pasa en Bangladesh? Primera ministra renuncia tras protestas masivas