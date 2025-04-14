Los países miembros del grupo BRICS expresaron una "profunda preocupación" por las crecientes tensiones en el comercio internacional y debatieron sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos y su impacto, informó China este sábado.

Durante la segunda reunión del Grupo de Contacto de BRICS sobre Asuntos Económicos y Comerciales, celebrada la semana pasada, Beijing sostuvo que los aranceles estadounidenses han "socavado gravemente el sistema comercial internacional, alterando las cadenas industriales y de suministro globales, y provocado un impacto prolongado en la economía mundial", según un comunicado del Ministerio de Comercio chino.

En este contexto, Beijing instó a los países miembros a “mantener con firmeza la dirección correcta de la globalización, defender conjuntamente el sistema multilateral de comercio basado en normas y preservar la estabilidad económica global”.