Es domingo por la tarde, el sol comienza a caer y falta poco para romper el ayuno de Ramadán. Hasan Zaheda, refugiado sirio, juega baloncesto con su hijo en el pequeño patio de su apartamento, en las afueras de Roma, donde ha reconstruido su vida junto a su familia.

No conservan fotos de su Siria natal. No hubo tiempo: huyeron de Damasco en el punto más dramático de la guerra civil. Llevaban pañales y leche para su hijo pequeño, y solo una muda de ropa. Sin embargo, en su apartamento, hoy destaca una foto enmarcada de su hijo Riad junto al papa Francisco. Una década atrás, el pontífice intervino para que los Zaheda, junto a otras dos familias musulmanas, dejaran los campos de refugiados en la isla griega de Lesbos, y pudieran asentarse en Italia.

“(Él) es un regalo del cielo”, dice Hasan, sonriendo. “El papa Francisco es un regalo de nuestro Dios. Nos lo envió para salvarnos”.

Mientras la familia Zaheda iniciaba los ritos del mes bendito de Ramadán , el papa Francisco, de 88 años, luchaba por tercera semana consecutiva contra una neumonía en un hospital no muy lejos de allí. Lo mínimo que podemos hacer por él, reconoce Hasan, es estar en oración día y noche.

“Buscamos las novedades de su salud todos los días”, cuenta Nour Essa, de 39 años, esposa de Hasan. Aún recuerda con nitidez su inesperado encuentro con el pontífice en Lesbos. “Lo que más me impactó es que el padre de la Iglesia es un hombre modesto, sin prejuicios, abierto a otras etnias y religiones”, dice.

La familia viajó en el avión del pontífice –un momento significativo para su papado, en el marco de sus esfuerzos por defender a los migrantes . La familia Zaheda guarda aún la imagen del cariño con el cual el pontífice acarició la cabeza de su hijo Riad mientras avanzaba por un pasillo para hablar con los periodistas.

Aunque aquello les pareció “milagroso”, solo fue el comienzo de una nueva vida en Italia, a la que aún se están adaptando.

Una huida peligrosa y el encuentro menos pensado

Essa es bióloga y Hasan es arquitecto. Él trabajaba como funcionario en Damasco cuando fue reclutado por el ejército y, entonces, decidieron abandonar Siria. En 2015, vendieron su casa para pagar a un traficante, caminaron por la noche intentando no hacer ruido en el desierto y, durante diez horas, se trasladaron en diferentes camiones.

Luego de sortear el territorio controlado por Daesh, también llamado ISIS, llegaron a Türkiye e intentaron en tres ocasiones ingresar a las islas griegas en barco. Recién a inicios de 2016 lograron entrar a Lesbos.

“Siempre le agradezco a Dios que mi hijo era pequeño y no tiene recuerdos de todas esas cosas”, cuenta Essa. Riad, mientras tanto, ve una telenovela siria en una pequeña sala de estar junto a su abuelo, quien huyó un año más tarde.

Después de más de un mes en el campo de refugiados de Lesbos, la familia fue abordada por una desconocida: Daniela Pompei, responsable de migración e integración de la organización católica Sant’Egidio.