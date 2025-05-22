Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, todos los candidatos presidenciales de EE.UU. han prometido priorizar la defensa nacional como un pilar en los objetivos de seguridad. En esa línea, Donald Trump planteó la defensa contra misiles como uno de los puntos centrales de su campaña de 2024, al comprometerse a construir “un gran Domo de Hierro sobre nuestro país, como nunca antes se ha visto”. Así presentó el proyecto como un símbolo de orgullo nacional y renacimiento industrial.

Al regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump convirtió rápidamente su proyecto en política. Durante su primera semana, firmó la orden ejecutiva “ Domo de Hierro para Estados Unidos ”, con la que ordenó al Departamento de Defensa a desarrollar un escudo antimisiles integral para proteger el territorio estadounidense de amenazas aéreas cada vez más diversas.

Semanas después, el proyecto fue rebautizado como “Domo de Oro para Estados Unidos” , marcando una distancia del conocido modelo de Israel –el denominado Domo de Hierro– y destacando la magnitud, ambición tecnológica y propósito simbólico exclusivamente de Washington.

¿Una nueva era para la defensa antimisiles?



El proyecto Domo de Oro –Golden Dome, en inglés– contempla el desarrollo de una arquitectura de defensa en capas que combina sensores espaciales, sistemas de control de fuego con inteligencia artificial e interceptores cinéticos y no cinéticos para enfrentar misiles balísticos, hipersónicos y de crucero.

El componente más complejo es una red de interceptores basados en el espacio, que incluye láseres capaces de destruir ojivas poco después de su lanzamiento. A diferencia del sistema israelí, diseñado para detener cohetes de corto alcance, el Domo de Oro aspira a proteger contra una gama mucho más amplia de amenazas, incluidas armas hipersónicas y plataformas orbitales como los Sistemas de Bombardeo de Órbita Fraccionada (FOBS, por sus siglas en inglés).

El 20 de mayo, Trump confirmó que el general de la Fuerza Espacial, Michael Guetlein , liderará el desarrollo del programa, describiéndolo como esencial para “el éxito e incluso la supervivencia de nuestro país”.

El proyecto es de proporciones extraordinarias. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima de manera preliminar que podría superar los 542.000 millones de dólares en las próximas dos décadas. El presupuesto de defensa del próximo año ya destina 25.000 millones de dólares al desarrollo de componentes clave como satélites, sensores espaciales e interceptores. Trump aseguró que el sistema, con un costo previsto de 175.000 millones , debería empezar a operar en tres años, lo que marcaría la primera vez que se desplegarán armas en el espacio.

Su éxito dependerá en gran medida de los sistemas orbitales de detección e interceptación de misiles, considerados los más eficaces para enfrentar amenazas rápidas, maniobrables y difíciles de identificar. Sin embargo, persisten varias dudas técnicas y estratégicas sobre la viabilidad a largo plazo de un sistema de tal complejidad.

Aún no está claro si el Domo de Oro será un avance estratégico o una apuesta costosa. Pese a sus promesas de innovación y disuasión, podría generar dependencia del sector privado y provocar una escalada con potencias rivales.

Privatización de la defensa



El Domo de Oro destaca no solo por su escala y ambición tecnológica, sino también por su inédita dependencia del sector privado. Más de 180 empresas han expresado interés en participar. Se prevé que gigantes como Northrop Grumman, Boeing y RTX desempeñen roles clave. Lockheed Martin ya ha lanzado una campaña publicitaria para posicionarse en este nuevo ecosistema.

Según un reporte de prensa, un consorcio liderado por SpaceX, que incluye a Palantir y Anduril, encabeza el proyecto, con una propuesta basada en una constelación de cientos de satélites en órbita baja para detectar, rastrear y neutralizar amenazas en tiempo real. Este grupo destaca no solo por su capacidad técnica, sino por su influencia política en torno al proyecto.

SpaceX, Palantir y Anduril fueron fundadas por empresarios con estrechos vínculos con Trump. Elon Musk, CEO de SpaceX, ejerce actualmente como asesor del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Peter Thiel, presidente de Palantir, y los directivos de Anduril mantienen también lazos con círculos de seguridad nacional alineados con Trump.

Algunos legisladores han expresado preocupación por la confluencia entre intereses comerciales y afinidades políticas. Advierten que ceder infraestructura crítica de defensa a firmas vinculadas políticamente podría comprometer la transparencia y la neutralidad en la toma de decisiones de seguridad nacional. Este mes, 42 congresistas demócratas solicitaron una investigación para determinar si hubo criterios políticos que influyeron indebidamente en los contratos del proyecto.