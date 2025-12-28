Más de 200 personas, entre ellas mujeres y niños, perdieron la vida en ataques de motivación étnica perpetrados por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), el grupo paramilitar de Sudán, en distintas zonas de Darfur. Así lo denuncia un comunicado difundido el sábado por la Red de Médicos de Sudán, que alerta de una nueva escalada de violencia contra la población civil.

Según la red, que cita testimonios de supervivientes llegados a campamentos de desplazados en Tina, cerca de la frontera entre Sudán y Chad, los ataques tuvieron como objetivo directo a civiles por su origen étnico. Las agresiones se produjeron en las zonas de Ambro y Abu Qamra, en Darfur del Norte, y en Sirba, en Darfur Occidental, tras ofensivas lanzadas por las fuerzas de las RSF contra estas localidades.

"Las víctimas incluían niños, mujeres y hombres que fueron atacados y asesinados deliberadamente por motivos étnicos", señala el comunicado, que describe los asaltos como una grave violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, subrayando el carácter sistemático y deliberado de la violencia.

Hasta el momento, las RSF no han hecho ningún comentario sobre estas denuncias.

Las muertes se producen en un contexto de intensificación de los combates en Darfur del Norte. La Fuerza Conjunta de los Movimientos Armados, aliada del ejército sudanés, afirmó el jueves que sus combatientes lograron repeler varios ataques de las RSF en diferentes zonas de esta región.