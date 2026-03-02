La escalada militar en Oriente Medio, tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, ha encendido alarmas en todo el mundo. En América Latina y España, los líderes han reaccionado con posturas diversas: desde fuertes condenas y llamados urgentes a la paz, la contención y el respeto al derecho internacional, hasta el respaldo a las operaciones.

Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, adoptó un discurso crítico y directo frente a los ataques. Calificó como un “desastre” las muertes provocadas por los ataques de Israel y Estados Unidos y pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. “Colombia busca una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, añadió.

Petro insistió en la necesidad de un frente mundial que promueva un “pacto por la vida” de la humanidad: “Es necesario un gran frente mundial contra la guerra. El pacto por la vida de la humanidad”.

También responsabilizó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificando su acción como ilegal: “El pueblo de Israel debe expresarse en libertad por su gobierno. Netanyahu hoy lanzó un misil matando 108 niñas de un colegio de primaria en Irán. Ese ataque es ilegal”.

Además, Petro abogó por la creación de una “Constitución de la Humanidad” y recordó la importancia de respetar el derecho internacional: “A la barbarie se le contrapone una Constitución de la Humanidad. El derecho internacional debe ser respetado”.

México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este domingo que el país “siempre ha luchado por la paz” y que mantendrá esa postura en medio de la escalada en Oriente Medio.

“En estos momentos difíciles para el mundo. México siempre ha luchado por la paz, siempre. En cualquier circunstancia", dijo la mandataria durante un evento público en Baja California Sur.

Sheinbaum subrayó que la Constitución mexicana establece con claridad los principios rectores de la política exterior del país, “en este caso y en cualquier caso”, remarcó. Enumeró la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de las controversias; la proscripción de las amenazas o el uso de la fuerza; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto de los derechos humanos; y la lucha por la paz y la seguridad.

“Esos van a ser siempre los principios de política exterior de nuestro país, y eso es lo que defendemos frente a cualquier situación en el mundo. México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos”, enfatizó.

Venezuela

El Gobierno de Venezuela también se pronunció sobre la escalada. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que “condena y lamenta profundamente que, en un contexto en el que se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, se haya optado por la vía militar mediante ataques contra la República Islámica de Irán, desencadenando en las últimas horas una peligrosa e impredecible escalada de acontecimientos, incluidas las indebidas y condenables represalias militares en contra de objetivos ubicados en distintos países de la región por parte de Irán”.

Venezuela agregó que esta situación, producto del desconocimiento de los principios de la diplomacia, la solución pacífica de las controversias y la Carta de las Naciones Unidas, “coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad”.