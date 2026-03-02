La escalada militar en Oriente Medio, tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, ha encendido alarmas en todo el mundo. En América Latina y España, los líderes han reaccionado con posturas diversas: desde fuertes condenas y llamados urgentes a la paz, la contención y el respeto al derecho internacional, hasta el respaldo a las operaciones.
Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, adoptó un discurso crítico y directo frente a los ataques. Calificó como un “desastre” las muertes provocadas por los ataques de Israel y Estados Unidos y pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. “Colombia busca una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, añadió.
Petro insistió en la necesidad de un frente mundial que promueva un “pacto por la vida” de la humanidad: “Es necesario un gran frente mundial contra la guerra. El pacto por la vida de la humanidad”.
También responsabilizó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificando su acción como ilegal: “El pueblo de Israel debe expresarse en libertad por su gobierno. Netanyahu hoy lanzó un misil matando 108 niñas de un colegio de primaria en Irán. Ese ataque es ilegal”.
Además, Petro abogó por la creación de una “Constitución de la Humanidad” y recordó la importancia de respetar el derecho internacional: “A la barbarie se le contrapone una Constitución de la Humanidad. El derecho internacional debe ser respetado”.
México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este domingo que el país “siempre ha luchado por la paz” y que mantendrá esa postura en medio de la escalada en Oriente Medio.
“En estos momentos difíciles para el mundo. México siempre ha luchado por la paz, siempre. En cualquier circunstancia", dijo la mandataria durante un evento público en Baja California Sur.
Sheinbaum subrayó que la Constitución mexicana establece con claridad los principios rectores de la política exterior del país, “en este caso y en cualquier caso”, remarcó. Enumeró la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de las controversias; la proscripción de las amenazas o el uso de la fuerza; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto de los derechos humanos; y la lucha por la paz y la seguridad.
“Esos van a ser siempre los principios de política exterior de nuestro país, y eso es lo que defendemos frente a cualquier situación en el mundo. México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos”, enfatizó.
Venezuela
El Gobierno de Venezuela también se pronunció sobre la escalada. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que “condena y lamenta profundamente que, en un contexto en el que se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, se haya optado por la vía militar mediante ataques contra la República Islámica de Irán, desencadenando en las últimas horas una peligrosa e impredecible escalada de acontecimientos, incluidas las indebidas y condenables represalias militares en contra de objetivos ubicados en distintos países de la región por parte de Irán”.
Venezuela agregó que esta situación, producto del desconocimiento de los principios de la diplomacia, la solución pacífica de las controversias y la Carta de las Naciones Unidas, “coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad”.
Brasil
El Gobierno de Brasil también expresó su preocupación por las posibles repercusiones humanitarias y económicas de los ataques y pidió el cese de las acciones militares ofensivas.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores instó a todas las partes a respetar el derecho internacional y condenó medidas que puedan agravar el conflicto, como ataques contra civiles. Recordó que la legítima defensa, prevista en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, debe ser excepcional y proporcional, y manifestó solidaridad con Arabia Saudita, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Kuwait y Jordania, afectados por las represalias iraníes.
Brasil también reafirmó que “el diálogo y la negociación diplomática constituyen la única vía viable para superar las diferencias y construir una solución duradera”, subrayando la centralidad de las Naciones Unidas en la prevención y resolución de conflictos.
Chile
El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó la escalada bélica en Oriente Medio y subrayó que Chile no se alineará con ninguna de las partes del conflicto. A través de su cuenta oficial en X, calificó tanto el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán como la represalia posterior de Irán como “inaceptables”.
“Tal como los ataques unilaterales de EE.UU. a Irán son inaceptables, también lo son los de Irán a países del Medio Oriente”, escribió Boric, haciendo un llamado a no normalizar la violencia estatal.
El mandatario chileno también criticó la respuesta de la República Islámica y condenó la “opresión del régimen iraní contra su propio pueblo". “No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries”, sentenció Boric.
Argentina
Desde una postura diferente, el Gobierno de Argentina expresó un respaldo explícito a las acciones de Estados Unidos e Israel. Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores: "La Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región".
Además, el Gobierno anunció nuevas medidas para aumentar la seguridad en el país. Según el comunicado, "el presidente (Javier Milei) ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional argentino. La medida alcanza a todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica y a la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional".
España
Finalmente, desde Europa, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hizo un llamado a la desescalada inmediata y al diálogo, afirmando que se puede estar en contra de un “régimen odioso” como el de Irán y a la vez oponerse a una “intervención injustificada” como la de Estados Unidos e Israel.
Alertó que “nos estamos precipitando de forma peligrosa de la deriva a un mundo más inestable, inseguro y más injusto para el común de los mortales”. Sánchez enfatizó que siempre hay espacio para la negociación y que las armas no son la única salida: “En esta necesidad de retomar el diálogo cuanto antes estará España”.