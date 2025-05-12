POLÍTICA
4 min de lectura
India y Pakistán se alistan para negociar los siguientes pasos tras el alto el fuego
Tras una semana de intensos intercambios de ataques y acusaciones, India y Pakistán, potencias nucleares vecinas, acordaron un cese el fuego, que terminó anunciando el presidente de EE.UU., Donald Trump.
India y Pakistán se alistan para negociar los siguientes pasos tras el alto el fuego
Donald Trump facilitó el alto el fuego entre India y Pakistán / AP
12 de mayo de 2025

La rápida escalada de los ataques entre India y Pakistán, acompañada de señalamientos mutuos y decenas de muertes, desató preocupación a nivel internacional por el riesgo de un conflicto más amplio. Por eso, el anuncio de un alto el fuego entre los dos vecinos, que además son potencias nucleares, fue recibido con satisfacción. Y ahora los jefes militares de las dos naciones se reúnen este lunes para definir cuáles serán los siguientes pasos para restablecer la calma en la región de Cachemira. 

No se reportaron explosiones ni proyectiles durante la noche de este domingo, tras algunas violaciones iniciales del alto el fuego. El Ejército de India afirmó que se trató de la primera madrugada pacífica en los últimos días en la frontera, aunque algunas escuelas permanecen cerradas.

Por su parte, un alto oficial indio señaló que el ejército de su país le envió este domingo un mensaje directo a Pakistán advirtiéndole sobre las violaciones del alto el fuego del día anterior, y señalando la intención de Nueva Delhi de responder a nuevos incidentes similares. Un portavoz del ejército de Pakistán negó cualquier infracción a la tregua. 

El secretario de Relaciones Exteriores de India afirmó que su país respondió a “repetidas violaciones” por parte de Pakistán, mientras que Islamabad aseguró que “sigue comprometido” con la tregua y que sus fuerzas estaban gestionando las violaciones por parte de India “con responsabilidad y moderación”.

En un comunicado emitido el sábado, horas después del anuncio de la tregua, el Ministerio de Relaciones Exteriores de India informó que los directores generales de operaciones militares de ambos países se reunirían en la mañana de este lunes. Pakistán no ha hecho comentarios adicionales. 

RelacionadoTRT Global - Conflicto India - Pakistán: ¿qué está diciendo cada uno?

Un alto el fuego mediado por Estados Unidos

Fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien de manera inesperada, anunció este sábado el alto el fuego total acordado entre India y Pakistán. El mandatario felicitó a ambos países por usar “el sentido común”. Pocos minutos después funcionarios de Islamabad y Nueva Delhi confirmaron la decisión. 

“Después de una larga noche de conversaciones mediadas por Estados Unidos, me complace anunciar que India y Pakistán han acordado un ALTO EL FUEGO TOTAL E INMEDIATO. Felicitaciones a ambos países por usar el sentido común y una gran inteligencia”, escribió Trump.

El mandatario estadounidense también expresó su disposición a mediar en el prolongado conflicto de Cachemira entre India y Pakistán, sugiriendo que podría ser posible resolver lo que denominó una disputa de "1.000 años".

RECOMENDADOS

Aunque las conversaciones para un alto el fuego no abordaron directamente el tema de Cachemira, Trump manifestó su intención de colaborar con ambos países para encontrar una solución pacífica. “Trabajaré con ustedes para ver si, después de 1.000 años, se puede llegar a una solución con respecto a Cachemira", declaró Trump.

RelacionadoTRT Global - India y Pakistán acuerdan un alto el fuego tras días de ataques

La escalada

India y Pakistán lanzaron drones y misiles contra las instalaciones militares del otro durante cuatro días consecutivos, lo que mató a decenas de personas la semana pasada. El enfrentamiento se produjo luego de que Nueva Delhi culpara a Islamabad por un atentado el pasado 22 de abril en la parte de Cachemira controlada por India, que dejó 26 muertos. 

Pakistán rechazó las acusaciones y ha pedido una investigación neutral.

Nueva Delhi declaró que el miércoles llevó a cabo ataques contra nueve “infraestructuras terroristas” en territorio pakistaní y en Cachemira administrada por Pakistán, pero Islamabad afirma que los objetivos eran civiles.

Mientras Islamabad agradeció a Washington por facilitar el alto el fuego y dio la bienvenida a la oferta de Trump de mediar en la disputa sobre Cachemira administrada por India, Nueva Delhi no ha comentado la participación de EE.UU. ni la posibilidad de dialogar en un sitio neutral.

India, que insiste en que las disputas con Pakistán deben resolverse bilateralmente, ha rechazado la intervención de terceros.

India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana, controlan cada uno una parte de la región montañosa de Cachemira, pero ambos reclaman la totalidad del territorio y mantienen tropas estacionadas para vigilar la Línea de Control.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato