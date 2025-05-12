La rápida escalada de los ataques entre India y Pakistán, acompañada de señalamientos mutuos y decenas de muertes, desató preocupación a nivel internacional por el riesgo de un conflicto más amplio. Por eso, el anuncio de un alto el fuego entre los dos vecinos, que además son potencias nucleares, fue recibido con satisfacción. Y ahora los jefes militares de las dos naciones se reúnen este lunes para definir cuáles serán los siguientes pasos para restablecer la calma en la región de Cachemira.

No se reportaron explosiones ni proyectiles durante la noche de este domingo, tras algunas violaciones iniciales del alto el fuego. El Ejército de India afirmó que se trató de la primera madrugada pacífica en los últimos días en la frontera, aunque algunas escuelas permanecen cerradas.

Por su parte, un alto oficial indio señaló que el ejército de su país le envió este domingo un mensaje directo a Pakistán advirtiéndole sobre las violaciones del alto el fuego del día anterior, y señalando la intención de Nueva Delhi de responder a nuevos incidentes similares. Un portavoz del ejército de Pakistán negó cualquier infracción a la tregua.

El secretario de Relaciones Exteriores de India afirmó que su país respondió a “repetidas violaciones” por parte de Pakistán, mientras que Islamabad aseguró que “sigue comprometido” con la tregua y que sus fuerzas estaban gestionando las violaciones por parte de India “con responsabilidad y moderación”.

En un comunicado emitido el sábado, horas después del anuncio de la tregua, el Ministerio de Relaciones Exteriores de India informó que los directores generales de operaciones militares de ambos países se reunirían en la mañana de este lunes. Pakistán no ha hecho comentarios adicionales.

Un alto el fuego mediado por Estados Unidos

Fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien de manera inesperada, anunció este sábado el alto el fuego total acordado entre India y Pakistán. El mandatario felicitó a ambos países por usar “el sentido común”. Pocos minutos después funcionarios de Islamabad y Nueva Delhi confirmaron la decisión.

“Después de una larga noche de conversaciones mediadas por Estados Unidos, me complace anunciar que India y Pakistán han acordado un ALTO EL FUEGO TOTAL E INMEDIATO. Felicitaciones a ambos países por usar el sentido común y una gran inteligencia”, escribió Trump.

El mandatario estadounidense también expresó su disposición a mediar en el prolongado conflicto de Cachemira entre India y Pakistán, sugiriendo que podría ser posible resolver lo que denominó una disputa de "1.000 años".