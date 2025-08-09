Israel ignora los llamados internacionales para detener el genocidio, mientras en Gaza los palestinos intentan sobrevivir entre la desesperación y la resignación a la muerte. La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este viernes que las fuerzas israelíes se preparan para ocupar la Ciudad de Gaza, lo que desató una ola de rechazo internacional.

Los bombardeos continúan y la ayuda humanitaria escasea, al mismo tiempo que las imágenes satelitales recientes muestran un fuerte despliegue de tropas y equipo militar cerca de la frontera, lo que sugiere que Israel ya se alista para una nueva incursión terrestre en el territorio palestino.

Una operación terrestre de gran escala podría desplazar a cientos de miles y complicar aún más la distribución de alimentos en un territorio devastado por el hambre. Sin embargo, muchos se resisten a irse.

“Los palestinos ya nos hemos desplazado muchas veces y adaptado a la muerte, la pobreza y todas las condiciones difíciles que nadie ha vivido en el mundo”, dice Mohamad Yahya Sahhar, un joven de 32 años que vive en el barrio de Cheij Raduan de la capital, a la agencia de noticias EFE.

“Caminamos hacia la muerte cuando buscamos ayuda en Zikim (la zona fronteriza del norte donde los gazatíes acuden a coger comida de los pocos camiones que entran), y hay bombardeos por todas partes".

En medio de esta situación y de su lucha diaria por conseguir comida, se muestran reticentes a volver a desplazarse. "La muerte ya nos da igual, si nos quieren matar que lo hagan”, dice Mohamad, mientras asegura que "el pueblo gazatí se aferra a su tierra".

“El área es todo escombros. Y decir escombros es demasiado. Es un montón de arena. No queda nada que ocupar. No hay vida aquí”, dijo por su parte Umm Youssef, de la Ciudad de Gaza. Contó en diálogo con la agencia de noticias AP que había dejado la ciudad durante más de 16 meses antes de regresar a su hogar.

Actualmente, no se sabe cuántas personas permanecen en la ciudad, que era la más grande del enclave antes del genocidio. Cientos de miles se vieron obligados a desplazarse tras las órdenes de evacuación en las primeras semanas de la ofensiva, pero muchos regresaron durante una tregua a principios de este año.

Ahmed Madi, de 37 años, ve complejo desplazarse de nuevo. No cree que en Al-Mawasi, en Jan Yunis, quede espacio para una tienda de campaña más: "Y encima dicen que son zonas seguras, pero por el contrario, hay bombardeos diarios en Al-Mawasi. Las palabras de Netanyahu no son nada realistas".

Según la oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el 88% del enclave palestino está sometido ya a órdenes de desplazamiento forzoso o se ha convertido en un área militarizada del Ejército israelí, que cifra en un 75% el territorio controlado por sus fuerzas.

Plan israelí prende las alarmas en la comunidad internacional

En este contexto, el plan de Israel ha desatado la condena internacional.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este domingo en una sesión extraordinaria para debatir el plan israelí de tomar la Ciudad de Gaza, según confirmaron fuentes diplomáticas a la agencia de noticias AFP. La cita fue solicitada por varios miembros del organismo ante la creciente preocupación mundial.

El secretario general, António Guterres, expresó “profunda alarma” y advirtió que la decisión de Israel implica “una escalada peligrosa” que podría agravar las consecuencias catastróficas para millones de palestinos y poner en riesgo innumerables vidas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a Israel a reconsiderar su decisión y reiteró la necesidad urgente de un alto el fuego, la liberación inmediata de los rehenes y el ingreso sin trabas de ayuda humanitaria.

Desde Europa, los gobiernos de Reino Unido, Alemania e Italia rechazaron el plan en un comunicado emitido junto a Nueva Zelanda y Australia. Aseguraron que agravará la crisis humanitaria, pondrá en riesgo a los rehenes y podría provocar un desplazamiento masivo. Y advirtieron que la medida podría “violar el derecho internacional humanitario” y que “cualquier intento de anexión o expansión de asentamientos es ilegal”.

Alemania ha criticado duramente los planes de Israel de ocupar Gaza y ha anunciado una suspensión parcial de las exportaciones militares. "En estas circunstancias, el gobierno alemán no autorizará ninguna exportación de equipo militar que pueda utilizarse en Gaza", declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Friedrich Merz, el viernes.

España también condenó la decisión, señalando que “solo provocará más destrucción y sufrimiento” y reclamó un alto el fuego permanente, la entrada masiva de ayuda y la liberación de todos los rehenes.