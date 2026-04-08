El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo este miércoles una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar las novedades sobre el alto el fuego entre Washington e Irán, así como la situación en Oriente Medio.

Según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, ambos líderes revisaron la situación más reciente en la región, poniendo especial atención en la tregua anunciada el martes por la noche.

Erdogan expresó su satisfacción con el alto el fuego y señaló que la ventana de dos semanas acordada, tras un periodo difícil de 40 días, ofrece una oportunidad importante para avanzar hacia un acuerdo de paz permanente.

De acuerdo con el comunicado, compartido el miércoles en la plataforma turca NSosyal, el mandatario destacó la necesidad de aprovechar este tiempo de manera efectiva y advirtió sobre cualquier acción que pueda debilitar el proceso.