El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo este miércoles una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar las novedades sobre el alto el fuego entre Washington e Irán, así como la situación en Oriente Medio.
Según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, ambos líderes revisaron la situación más reciente en la región, poniendo especial atención en la tregua anunciada el martes por la noche.
Erdogan expresó su satisfacción con el alto el fuego y señaló que la ventana de dos semanas acordada, tras un periodo difícil de 40 días, ofrece una oportunidad importante para avanzar hacia un acuerdo de paz permanente.
De acuerdo con el comunicado, compartido el miércoles en la plataforma turca NSosyal, el mandatario destacó la necesidad de aprovechar este tiempo de manera efectiva y advirtió sobre cualquier acción que pueda debilitar el proceso.
El presidente turco subrayó además que Ankara seguirá apoyando los esfuerzos diplomáticos realizados junto a países amigos y hermanos, especialmente Pakistán, con el objetivo de lograr una resolución.
El martes, Trump anunció el alto el fuego de dos semanas con Irán, indicando que Teherán había presentado una propuesta de negociación de 10 puntos que consideró “viable”.
Irán informó que la propuesta, entregada a EE.UU. mediante la mediación de Pakistán, incluye un compromiso clave de Washington de no agresión, la continuación del control iraní sobre el estrecho de Ormuz, la aceptación del enriquecimiento de uranio y el levantamiento de todas las sanciones principales y secundarias contra Teherán.
La propuesta también contempla el pago de compensaciones a Irán, la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región y el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido en Líbano.