La situación judicial del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sumó un nuevo capítulo: la Policía Federal lo denunció por obstrucción a la justicia, en una investigación que incluye una acusación por un supuesto plan para huir a la Argentina y pedir allí asilo político. Todo mientras era investigado por el presunto intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Los agentes de Policía hallaron en uno de sus teléfonos móviles un borrador de 33 páginas con el presunto plan para pedir asilo al presidente de Argentina, Javier Milei, fechado en febrero de 2024, apenas días después de los primeros registros en su domicilio y oficina.

En ese documento, Bolsonaro alegaba ser víctima de persecución y pedía a Milei refugio “con carácter urgente” ya que temía por su vida, según reportó la agencia de noticias AP. Fuentes policiales indican que la redacción del archivo pudo haber estado a cargo de la esposa del senador Flavio Bolsonaro, uno de sus hijos.

El hallazgo del borrador llevó al juez Alexandre de Moraes a considerarlo una señal clara del “riesgo de fuga”, otorgando a la defensa de Bolsonaro 48 horas para presentar explicaciones.

La investigación sobre la presunta fuga se enmarca en una acusación más amplia de obstrucción a la justicia, en la que Bolsonaro habría ignorado las medidas cautelares de su arresto domiciliario y difundido mensajes a sus aliados “para atacar directamente a las instituciones democráticas brasileñas, en particular a la Corte Suprema y al Congreso de Brasil”, según el informe policial.

Relacionado TRT Global - Bolsonaro queda bajo arresto domiciliario por orden del Supremo Tribunal, entre tensiones en Brasil

Apoyo de EE.UU. a Jair y Eduardo Bolsonaro





Mientras avanza el juicio por presunto intento de golpe, ahora la Policía abrió una pieza separada de investigación ante los indicios de que Bolsonaro y su hijo Eduardo realizaron acciones "claras y expresas" para intentar entorpecer el juicio por presunto golpismo, según los documentos divulgados por el Supremo. De acuerdo con la investigación, con ese objetivo encontraron como aliado al Gobierno de Trump.

Recientemente, el Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso aranceles del 50% a las importaciones brasileñas y sanciones contra varios jueces del Supremo Tribunal Federal, argumentando que se trataba de una respuesta a una supuesta persecución contra Bolsonaro. De Moraes consideró esas maniobras un intento de obstrucción a la justicia.

En esa trama aparece el pastor evangélico Silas Malafaia, íntimo colaborador del líder ultraderechista. La Policía documentó “extensos intercambios de mensajes entre Malafaia y Bolsonaro” ocurridos tras el anuncio de los aranceles en julio pasado. Otro implicado es Paulo Figueiredo, nieto del último presidente de la dictadura militar, João Figueiredo (1979-1985), también cercano a Bolsonaro.