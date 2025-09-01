El foco internacional se puso este domingo en China, sede de la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Precisamente allí, más de 20 líderes mundiales desplegaron una intensa agenda, coronada por las múltiples reuniones bilaterales del presidente chino y anfitrión, Xi Jinping, quien presentó una iniciativa para impulsar un sistema de gobernanza global más justo y equitativo.

El encuentro se celebró en la ciudad portuaria de Tianjin, en el norte de China, y reunió a altos representantes de los 10 Estados miembros, además de delegaciones de países observadores y de 14 socios de diálogo de Asia, Europa y África.

La atención se centró en las palabras de Xi, así como en la participación de los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan; y del primer ministro de India, Narendra Modi.

Durante su discurso inaugural, Xi lanzó la Iniciativa de Gobernanza Global (GGI, por sus siglas en inglés), que incluye tanto a los socios de diálogo como a los Estados observadores del bloque. “Espero trabajar con todos los países para construir un sistema de gobernanza global más justo y avanzar hacia una comunidad con un futuro compartido para la humanidad”, afirmó el mandatario chino.

Xi subrayó que la gobernanza global “ha llegado a una nueva encrucijada” y llamó a los países del formato OCS Plus a respetar la igualdad soberana, regirse por el derecho internacional, fortalecer el multilateralismo y tomar “acciones concretas”.

Luego, destacó que esta cumbre “tiene una misión importante: generar consenso entre todas las partes, generar impulso para la cooperación y elaborar un plan para el desarrollo”.

La OCS estaba originalmente integrada por los “Cinco de Shanghái”: China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Luego se unieron Uzbekistán, India, Pakistán, Irán y Bielorrusia.

Hoy, la organización abarca aproximadamente el 24% de la superficie terrestre mundial y el 42% de la población del planeta, con los Estados miembros representando cerca de una cuarta parte del PIB global y un comercio que se ha multiplicado casi por 100 en dos décadas.

La anterior cumbre de líderes de la OCS se celebró en Kazajistán en julio de 2024, donde se adoptaron 25 documentos estratégicos que abarcan energía, seguridad, finanzas y seguridad de la información. Esta vez, se firmó la Declaración de Tianjin, y los líderes de la OCS aprobaron 24 documentos orientados a reforzar la cooperación en seguridad, economía e intercambios culturales.

También adoptaron una Estrategia de Desarrollo a diez años, hasta 2035, que, según la Declaración de Tianjin, “define las tareas prioritarias y las principales orientaciones para profundizar la cooperación multifacética en beneficio de la paz y la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad en el espacio de la OCS”.

Rumbo a un nuevo orden global





La cumbre se inauguró con un discurso del propio Xi Jinping, anfitrión, quien prometió trabajar con los Estados miembros para llevar el foro a “un nuevo nivel” y avanzar hacia un orden de seguridad global alternativo.

El presidente chino destacó que la OCS ha establecido un modelo para un nuevo tipo de relaciones internacionales y subrayó su rechazo a la injerencia externa.

Asimismo, Xi criticó el “comportamiento de intimidación” en el orden mundial y llamó a los líderes a “mantenerse fieles a la equidad y la justicia, y a rechazar la mentalidad de Guerra Fría, la confrontación entre bloques y las conductas de acoso”. También señaló la necesidad de aprovechar la fuerza de los grandes mercados de los Estados miembros, destacando la importancia de la “justicia”, la “equidad” y la cooperación económica, especialmente en medio de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

En el plano económico, Xi anunció 2.000 millones de yuanes (unos 280 millones de dólares) en subvenciones para los Estados miembros en 2024, además de 10.000 millones de yuanes (aproximadamente 1.400 millones de dólares) en préstamos a los bancos del Consorcio Interbancario de la OCS durante los próximos tres años.

El presidente de China también adelantó que acelerará la creación de un banco de desarrollo de la OCS, en un esfuerzo por ampliar el alcance de la organización.

Estos anuncios no pasan desapercibidos, teniendo en cuenta que, solo en 2024, el intercambio comercial de China con los Estados miembros, observadores y socios de diálogo alcanzó un récord de 890.000 millones de dólares, equivalente al 14,4% de su comercio exterior total.