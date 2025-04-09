El genocidio en curso en Gaza ha desencadenado en paralelo una ola de violencia sistemática contra la población palestina en Cisjordania ocupada. Lejos de tratarse de episodios aislados, los ataques del ejército israelí y de colonos armados han seguido un patrón creciente de represión, ejecuciones extrajudiciales, demoliciones forzadas y desplazamiento masivo.

"El riesgo de que Cisjordania ocupada se transforme en otra Gaza empeora aún más", advirtió António Guterres, secretario general de la ONU, esta semana en una rueda de prensa.

Los datos hablan por sí solos: miles de palestinos arrestados, comunidades enteras vaciadas, y decenas de menores asesinados desde octubre de 2023. Y hasta un llamado de atención por parte de un exprimer ministro israelí, Ehud Olmert, al actual jefe de gobierno, Benjamín Netanyahu, a quien acusó de "apoyar crímenes atroces”.

La violencia, impulsada por la impunidad y respaldada por políticas estatales, ha convertido a Cisjordania ocupada en un segundo frente del genocidio en Gaza. Lo que ocurre en una parte del territorio palestino resuena en la otra. Un escenario que, según organizaciones de derechos humanos, es una campaña coordinada de castigo colectivo.

Asesinatos de jóvenes y represión sistemática

Al tiempo que alertó sobre las consecuencias de la extensión de esta violencia sistemática a Cisjordania ocupada, Guterres subrayó que "Gaza es un campo de matanza” y que “los civiles están atrapados en un ciclo de muerte sin fin".

"El mundo puede estar quedándose sin palabras para describir la situación, pero nunca huiremos de la verdad", advirtió.

Según la organización Defense for Children International, desde octubre de 2023, cerca de 200 niños palestinos han sido asesinados por fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada.

Uno de los casos que ha causado más conmoción internacional es el asesinato de Omar Mohammed Rabea, un adolescente palestino-estadounidense de 14 años, quien fue abatido por el ejército israelí en Turmus Ayya, en el centro de Cisjordania ocupada, el 4 de abril. Su familia sostiene que Omar no representaba amenaza alguna y que estaba comiendo almendras con amigos cuando fue atacado. Recibió siete disparos, incluidos dos al corazón y uno a la cabeza. El alcalde del pueblo, Lafi Adib, denunció que el joven fue ejecutado “a sangre fría” y que se le impidió recibir asistencia médica.

El padre de Omar, Mohammed Rabea, acusó a Estados Unidos de guardar silencio, a pesar de que su hijo era ciudadano estadounidense. "Hay una discriminación clara entre ciudadanos israelíes y palestinos con pasaporte estadounidense", denunció. Además de Omar, otros dos niños palestinos resultaron heridos en el mismo ataque, uno de ellos de gravedad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino calificó la muerte de Omar como parte de un patrón de ejecuciones extrajudiciales y responsabilizó a la comunidad internacional por su inacción. "Israel actúa con total impunidad, lo que le alienta a cometer más crímenes y violaciones", afirmó en un comunicado.

