España ha seleccionado el HURJET, el avión de entrenamiento avanzado desarrollado por Turkish Aerospace Industries (TAI), como su nueva aeronave para la formación de pilotos militares, según informó un destacado medio aeronáutico español.

La edición 2025 de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF) concluirá con un evento clave programado para este miércoles 14 de mayo. De acuerdo con la revista especializada Avion Revue Internacional , se firmará un Memorando de Entendimiento (MoU) entre la industria de defensa española y el programa HURJET, que sentará las bases para una futura colaboración destinada a suministrar un nuevo avión para entrenamiento avanzado al Ejército del Aire y el Espacio de España.

Fuentes del sector de defensa indican que el programa español probablemente avanzará en dos fases. La primera fase, que según reportes ya ha sido acordada, implicará la entrega de aeronaves producidas íntegramente en Türkiye, las cuales serán certificadas por la industria española, señaló Avion Revue.

Actualmente se negocia un segundo lote, que podría incluir la integración de sistemas españoles y una mayor participación de empresas de defensa nacionales en el proceso de fabricación, añade el reporte.

Este avance representa un paso crucial para el HURJET en su aspiración de convertirse en la plataforma de entrenamiento de nueva generación para los pilotos militares españoles. También supone una importante oportunidad, tanto para el Ejército del Aire y el Espacio español como para la industria de defensa del país.

El HURJET, un avión ligero de ataque desarrollado en Türkiye, está diseñado para reemplazar a entrenadores a reacción obsoletos y servir como avión de entrenamiento avanzado, en respuesta al creciente número de aeronaves de quinta generación y sus configuraciones cambiantes.

La aeronave mide 13,6 metros de largo y tiene una envergadura de 9,5 metros.