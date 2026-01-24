Durante 17 años, la familia Abu Hamad esperó la llegada de un hijo. Cuando finalmente nació, el asedio israelí de Gaza, el frío del invierno y el colapso ambiental se lo arrebataron.

Yousef Abu Hamad, de seis meses, murió a principios de esta semana tras una exposición prolongada a un frío extremo y a la contaminación por aguas residuales cerca del refugio improvisado de su familia en la zona de al-Mawasi, al oeste de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Su muerte se produce mientras los palestinos del enclave enfrentan un deterioro constante de las condiciones de vida, agravado por las tormentas invernales y la destrucción ambiental generalizada causada por el genocidio en curso de Israel.

Vida frágil en un refugio frágil

Desplazada de su hogar en Bani Suheila, al este de Jan Yunis, la familia de Yousef vivía en una tienda de campaña instalada cerca de un punto de descarga de aguas residuales a cielo abierto, uno de los muchos lugares desbordados tras la destrucción de la infraestructura de saneamiento de Gaza.

Los médicos informaron a la familia que el bebé murió por una combinación de exposición severa al frío y deshidratación, agravadas por las aguas residuales contaminadas que rodeaban el refugio.

Desde diciembre, una serie de tormentas invernales ha azotado Gaza, inundando y destrozando decenas de miles de tiendas endebles que sirven como único refugio para las familias desplazadas después de que los ataques israelíes destruyeran gran parte de las viviendas del enclave.

El dolor de un padre

Sosteniendo el pequeño cuerpo de su hijo, el padre de Yousef, Omar Abu Hamad, apenas podía hablar.

“Este niño llegó después de 17 años de sufrimiento y espera”, declaró a la agencia de noticias Anadolu. “Era nuestro único hijo, entre seis hijas”.

Abu Hamad afirmó que sus reiteradas solicitudes de leche de fórmula y pañales en los últimos meses no recibieron respuesta, dejando a su hijo cada vez más vulnerable a medida que bajaban las temperaturas y empeoraban las condiciones de vida.

Aumenta el impacto sobre los niños

El Ministerio de Salud de Gaza informó el 20 de enero que nueve niños ya habían muerto por causas relacionadas con el frío desde el inicio del invierno. La muerte de Yousef elevó la cifra a 10, mientras funcionarios palestinos advierten que más menores siguen en riesgo debido a la persistente escasez de refugio, calefacción y saneamiento.

Según las autoridades, las aguas residuales han inundado calles y campamentos de tiendas en toda Gaza, lo que ha contribuido a brotes de enfermedades intestinales y cutáneas entre las familias desplazadas.

“Su cuerpo se había puesto azul”

La abuela de Yousef, Um Mohammed, relató que la familia lo trasladó de urgencia al hospital tras recibir una llamada nocturna alertando de que su cuerpo se había puesto azul por el frío.

“Cuando llegamos, ya había fallecido”, dijo, con la voz quebrada.