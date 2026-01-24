Durante 17 años, la familia Abu Hamad esperó la llegada de un hijo. Cuando finalmente nació, el asedio israelí de Gaza, el frío del invierno y el colapso ambiental se lo arrebataron.
Yousef Abu Hamad, de seis meses, murió a principios de esta semana tras una exposición prolongada a un frío extremo y a la contaminación por aguas residuales cerca del refugio improvisado de su familia en la zona de al-Mawasi, al oeste de Jan Yunis, en el sur de Gaza.
Su muerte se produce mientras los palestinos del enclave enfrentan un deterioro constante de las condiciones de vida, agravado por las tormentas invernales y la destrucción ambiental generalizada causada por el genocidio en curso de Israel.
Vida frágil en un refugio frágil
Desplazada de su hogar en Bani Suheila, al este de Jan Yunis, la familia de Yousef vivía en una tienda de campaña instalada cerca de un punto de descarga de aguas residuales a cielo abierto, uno de los muchos lugares desbordados tras la destrucción de la infraestructura de saneamiento de Gaza.
Los médicos informaron a la familia que el bebé murió por una combinación de exposición severa al frío y deshidratación, agravadas por las aguas residuales contaminadas que rodeaban el refugio.
Desde diciembre, una serie de tormentas invernales ha azotado Gaza, inundando y destrozando decenas de miles de tiendas endebles que sirven como único refugio para las familias desplazadas después de que los ataques israelíes destruyeran gran parte de las viviendas del enclave.
El dolor de un padre
Sosteniendo el pequeño cuerpo de su hijo, el padre de Yousef, Omar Abu Hamad, apenas podía hablar.
“Este niño llegó después de 17 años de sufrimiento y espera”, declaró a la agencia de noticias Anadolu. “Era nuestro único hijo, entre seis hijas”.
Abu Hamad afirmó que sus reiteradas solicitudes de leche de fórmula y pañales en los últimos meses no recibieron respuesta, dejando a su hijo cada vez más vulnerable a medida que bajaban las temperaturas y empeoraban las condiciones de vida.
Aumenta el impacto sobre los niños
El Ministerio de Salud de Gaza informó el 20 de enero que nueve niños ya habían muerto por causas relacionadas con el frío desde el inicio del invierno. La muerte de Yousef elevó la cifra a 10, mientras funcionarios palestinos advierten que más menores siguen en riesgo debido a la persistente escasez de refugio, calefacción y saneamiento.
Según las autoridades, las aguas residuales han inundado calles y campamentos de tiendas en toda Gaza, lo que ha contribuido a brotes de enfermedades intestinales y cutáneas entre las familias desplazadas.
“Su cuerpo se había puesto azul”
La abuela de Yousef, Um Mohammed, relató que la familia lo trasladó de urgencia al hospital tras recibir una llamada nocturna alertando de que su cuerpo se había puesto azul por el frío.
“Cuando llegamos, ya había fallecido”, dijo, con la voz quebrada.
En el Hospital Nasser, el cuerpo amortajado del bebé presentaba signos visibles de exposición extrema al frío, según familiares.
La diarrea que padeció Yousef provocó su deshidratación.
Colapso ambiental
La Oficina de Medios del Gobierno de Gaza afirmó que los ataques israelíes han destruido cerca del 90% de la infraestructura civil del enclave, incluidos más de 700.000 metros de redes de alcantarillado, lo que ha desencadenado lo que las autoridades describen como un desastre ambiental.
Los municipios advierten que las estaciones de bombeo de agua y aguas residuales que aún funcionan lo hacen de manera precaria debido a la grave escasez de combustible, lo que agrava la amenaza para la salud pública mientras continúa el invierno.
Para la familia Abu Hamad, el costo de este colapso es profundamente personal.
Después de 17 años de espera, su hijo vivió solo seis meses.
A pesar de todo, Israel sigue atacando el enclave
En medio de la ya devastadora situación humanitaria en Gaza, Tel Aviv no se detiene.
Las fuerzas israelíes atacaron con bombardeos y fuego de armas de fuego el este de la ciudad de Gaza, Rafah y Jan Yunis, según fuentes locales, durante la madrugada del viernes.
Fuentes indicaron que la artillería israelí atacó varios puntos al este de la ciudad de Gaza, dentro de zonas bajo ocupación militar israelí. Además, la artillería israelí atacó áreas separadas al norte de la ciudad sureña de Rafah, que, según señalaron, permanece completamente bajo control israelí.
Asimismo, vehículos militares israelíes realizaron disparos aleatorios al este de Jan Yunis, en el sur de Gaza, de acuerdo con las fuentes.
Desde la entrada en vigor del alto el fuego, las fuerzas israelíes han matado al menos a 477 palestinos y han herido a otros 1.301 en presuntas violaciones del acuerdo.
El alto el fuego puso fin a una ofensiva que comenzó en octubre de 2023 y se prolongó durante cerca de dos años, dejando más de 71.000 palestinos muertos y más de 171.000 heridos.
La ofensiva provocó una destrucción generalizada: alrededor del 90% de la infraestructura civil de Gaza resultó dañada o destruida, y la ONU estima que los costos de reconstrucción rondan los 70.000 millones de dólares.