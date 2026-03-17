GUERRA EN LÍBANO
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Más de 900 víctimas mortales en el Líbano desde el comienzo de los ataques israelíes
La violencia se intensifica en el Líbano con ataques aéreos y bombardeos que afectan tanto a civiles como a infraestructura, mientras el ejército israelí avanza en varias zonas del país.
Más de 900 víctimas mortales en el Líbano desde el comienzo de los ataques israelíes
Una columna de humo se eleva tras ataques israelíes en el sur de Líbano, durante la escalada de tensiones entre Hezbollah e Israel / Reuters
hace 19 horas

La guerra de Israel contra Hezbollah en el Líbano ya se ha cobrado la vida de más de 900 personas. Según el Ministerio de Salud libanés, entre el 2 y el 17 de marzo, el total de fallecidos alcanzó los 912, mientras que 2.221 resultaron heridas.

Los ataques continuaron este martes donde un ataque aéreo israelí dejó al menos cuatro muertos, incluido un soldado del ejército oficial libanés, y varios civiles heridos. El ejército libanés detalló que el soldado falleció mientras se desplazaba junto a otros cuatro compañeros en coche y motocicleta en la zona de Qaqaiyat Al-Jisr, ubicada en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel.

Asimismo, en la ciudad de Bint Jbeil, también en el sur del país, la agencia estatal reportó tres muertos en otro bombardeo. Además, ataques adicionales alcanzaron una vivienda en Taybeh y una cooperativa comercial en la carretera entre Borj Qallawiya y Al-Ghandourieh, localidades situadas igualmente en el sur de Líbano, causando daños materiales.

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Desde primeras horas del martes, las fuerzas israelíes intensificaron los ataques aéreos y los bombardeos de artillería, que se complementaron con una incursión terrestre limitada. De acuerdo con el ejército israelí, su 36.ª División se incorporó a la operación, avanzando entre siete y nueve kilómetros dentro del territorio libanés.

Por otra parte, esta violencia se enmarca en un contexto regional más amplio. La escalada comenzó tras los continuos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciados el 28 de febrero, y se intensificó cuando Israel extendió sus operaciones contra Hezbollah en Líbano, pese al alto el fuego alcanzado a finales de 2024.

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FUENTE:TRT Español y agencias
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