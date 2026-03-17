La guerra de Israel contra Hezbollah en el Líbano ya se ha cobrado la vida de más de 900 personas. Según el Ministerio de Salud libanés, entre el 2 y el 17 de marzo, el total de fallecidos alcanzó los 912, mientras que 2.221 resultaron heridas.

Los ataques continuaron este martes donde un ataque aéreo israelí dejó al menos cuatro muertos, incluido un soldado del ejército oficial libanés, y varios civiles heridos. El ejército libanés detalló que el soldado falleció mientras se desplazaba junto a otros cuatro compañeros en coche y motocicleta en la zona de Qaqaiyat Al-Jisr, ubicada en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel.

Asimismo, en la ciudad de Bint Jbeil, también en el sur del país, la agencia estatal reportó tres muertos en otro bombardeo. Además, ataques adicionales alcanzaron una vivienda en Taybeh y una cooperativa comercial en la carretera entre Borj Qallawiya y Al-Ghandourieh, localidades situadas igualmente en el sur de Líbano, causando daños materiales.