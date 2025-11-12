La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, lanzó un fuerte llamado este martes a los Estados miembros de la ONU para que cumplan con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma y colaboren de manera urgente en el cumplimiento de las órdenes de arresto emitidas por el tribunal.

Al presentar el informe anual de la CPI para 2025 ante la Asamblea General de la ONU, Akane señaló que hay 33 órdenes de arresto públicas que siguen sin ejecutarse. Entre ellas, destacan las que enfrentan el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad vinculados a la brutal ofensiva de Tel Aviv en Gaza.

La presidenta también destacó el trabajo de la CPI para garantizar la rendición de cuentas y proteger la justicia internacional, pero recordó que las órdenes de arresto no se pueden cumplir sin la ayuda de los Estados. "La corte ha continuado sus esfuerzos para mejorar sus capacidades de seguimiento, pero las órdenes de arresto no pueden ejecutarse sin la cooperación de los Estados", insistió.

“A pesar de todos los desafíos, la Corte Penal Internacional continuará desempeñando su mandato judicial de abordar la responsabilidad penal individual, con plena independencia e imparcialidad”, completó.

En ese sentido, Akane reafirmó el compromiso de la CPI con las víctimas y señaló que estas siguen estando en el centro de los procedimientos del tribunal. “La Corte les da voz a las víctimas, un espacio para contar sus historias y la esperanza de que se reconozca la verdad y se establezcan responsabilidades. Brindar esperanza y verdad a la humanidad que sufre es su razón de ser”, sostuvo.

Por eso, explicó que la labor del tribunal en materia de reparaciones y justicia restaurativa, no es solo proporcionar compensación, sino también ayudar a reconstruir las comunidades devastadas por el conflicto.

La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal internacional permanente, con sede en La Haya, creado por el Estatuto de Roma en 2002. Su función es juzgar a personas por los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional, como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Aunque ni Israel ni Estados Unidos son Estados parte del Estatuto de Roma, la CPI puede investigar crímenes cometidos en Palestina porque fue reconocida como Estado parte en 2015. Esto otorga jurisdicción territorial a la corte, independientemente de la nacionalidad de los presuntos responsables.





Enviado palestino pide a la ONU poner fin a la impunidad de Israel

Al mismo tiempo, la diplomática y asesora legal de la Misión del Estado de Palestina ante la ONU, Loureen Sayej, instó a los Estados miembros a apoyar a la CPI para garantizar que se rindan cuentas por los crímenes cometidos durante décadas contra el pueblo palestino.

En su intervención ante la Asamblea General de la ONU este martes, Sayej afirmó que “los criminales de guerra deben ser sancionados”, mientras que los fiscales, jueces y personal de la ONU que buscan justicia “deben ser protegidos y amparados”.

“Los criminales de guerra no deben ser celebrados ni recibidos, y las víctimas de crímenes atroces no deben ser castigadas por buscar la justicia que merecen”, agregó.

Asimismo, la representante describió las órdenes de arresto de la CPI contra Netanyahu y Gallant como “el comienzo de un camino para poner fin a la impunidad israelí”, destacando que el tribunal “aplicó la ley” y “cumplió con su deber de que los perpetradores de crímenes rindieran cuentas”.