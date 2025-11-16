Decenas de miles de aficionados convirtieron el estadio de San Mamés, del Athletic Club de fútbol de Bilbao, en una muestra de apoyo a los palestinos, tras los dos años de genocidio israelí en la sitiada Gaza.

Los aficionados, que, según los organizadores, superaron las 50.000 personas, entonaron cánticos en apoyo a Palestina y exhibieron pancartas y banderas palestinas durante el partido amistoso entre Palestina y la selección de Euskadi (País Vasco).

También mostraron fotografías de Suleiman Al-Obeid, el excapitán de la selección palestina, que fue asesinado por Israel en Gaza mientras esperaba ayuda humanitaria.

Antes del inicio del partido, el equipo palestino posó con una pancarta que decía “Stop the Genocide” (Paren el genocidio).

Según medios locales, la selección palestina disputará otro encuentro la próxima semana contra un equipo regional en Barcelona.

Además, miles de manifestantes se movilizaron en Bilbao en apoyo a los palestinos antes del partido.

Los fondos recaudados serán destinados a organizaciones humanitarias en el enclave bloqueado, según explicó el capitán de Palestina, Yaser Hamed, nacido en Bilbao y participante en el encuentro.

Aquí algunas de las imágenes: