El papa Francisco, quien falleció este lunes a los 88 años, realizó siete viajes a América Latina desde que fue elegido pontífice el 13 de marzo de 2013.

A pesar de ello, el pontífice nunca visitó como papa su tierra natal, Argentina.

Brasil

Fue su primer viaje, entre el 22 y el 29 de julio de 2013, para asistir a la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Rio de Janeiro.



En ese país superó ampliamente la prueba de la popularidad, rompió en varias ocasiones el protocolo para acercarse a los fieles y realizó gestos simbólicos como visitar una favela, así como a los adictos a diversas sustancias, presos y enfermos. Igualmente reiteró su voluntad de querer reformar la Iglesia.

Ecuador, Bolivia y Paraguay

Francisco realizó una gira de una semana, del 5 al 12 de julio de 2015, a Ecuador, Bolivia y Paraguay, donde pidió perdón por los crímenes contra los indígenas durante la Conquista de América y pronunció uno de los discursos más importantes de su pontificado.



Fijando posición sobre los problemas sociales y económicos que enfrentan los excluidos, llamó a garantizarles como un derecho sagrado las tres T: "Tierra, techo y trabajo".

Cuba y Estados Unidos

El décimo viaje al exterior del papa argentino fue del 19 al 28 de septiembre de 2015 a Cuba y Estados Unidos, una ocasión para tender puentes entre La Habana y Washington.

En la isla se reunió por separado con los hermanos Raúl y Fidel Castro.

México