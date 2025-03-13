GENOCIDIO EN GAZA
1 min de lectura
Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor General de Israel
El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, reconoció que la ofensiva en Gaza ha sido costosa en vidas sin alcanzar uno de sus principales objetivos: la liberación de todos los rehenes
00:00
Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor General de Israel
esp_image_Israeli Leader quote / TRT Español
13 de marzo de 2025

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, reconoció que la ofensiva en Gaza ha sido costosa en vidas sin alcanzar uno de sus principales objetivos: la liberación de todos los rehenes.


"La guerra sigue en marcha. Es compleja y difícil. Hemos pagado un alto precio y los rehenes aún no han sido devueltos", afirmó Zamir durante una ceremonia militar en el sur de Gaza.

RECOMENDADOS


A pesar de esto, insistió en que Israel continuará su ofensiva para alcanzar una "nueva realidad de seguridad a largo plazo".

