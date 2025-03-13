El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, reconoció que la ofensiva en Gaza ha sido costosa en vidas sin alcanzar uno de sus principales objetivos: la liberación de todos los rehenes.



"La guerra sigue en marcha. Es compleja y difícil. Hemos pagado un alto precio y los rehenes aún no han sido devueltos", afirmó Zamir durante una ceremonia militar en el sur de Gaza.