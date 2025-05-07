Rodeado de solemnidad y simbolismo, 133 cardenales dieron inicio este miércoles el ritual secreto y centenario para elegir al sucesor del papa Francisco, el futuro líder de la Iglesia católica. Es el cónclave más diverso geográficamente en los 2.000 años de historia de la Iglesia católica.

Todo comenzó por la mañana con la misa conocida como Pro eligendo pontífice en la Basílica de San Pedro, en presencia de cardenales de todo el mundo. El decano del Colegio Cardenalicio, el italiano Giovanni Battista Re, presidió la liturgia en la iglesia más grande del planeta, durante la cual los participantes pidieron guía divina para la elección.

En su homilía previa al inicio del cónclave, Re llamó a "mantener la unidad de la Iglesia" en un momento “difícil, complejo y convulso”. También pidió dejar de lado "cualquier consideración personal" ante una “decisión de gran importancia”.

Tras la misa, los cardenales regresaron durante unas horas a sus residencias antes de dar inicio formal al cónclave.

A las 4:30 p.m., hora local, los cardenales ingresaron a la Capilla Sixtina entonando la meditación conocida como la “Letanía de los Santos”, mientras los guardias suizos permanecían firmes en sus puestos. El canto invoca la ayuda de los santos para que los cardenales elijan al nuevo líder de la Iglesia católica, que cuenta con 1.400 millones de fieles.

De pie, ante la visión del cielo y el infierno pintada por Miguel Ángel en El Juicio Final, cada uno debía colocar su mano sobre el Evangelio y jurar que cumplirá con ese deber. Tras inclinarse ante el altar y tomar asiento, hicieron el juramento de confidencialidad.