El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, llamó a construir una relación más sólida e institucionalizada con la Unión Europea (UE), subrayando que el país, que es candidato a ingresar al bloque, sigue comprometido con este objetivo.

Erdogan hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en el Complejo Presidencial de Ankara, este martes.

El mandatario expresó su esperanza de que la UE tome medidas concretas para actualizar el acuerdo de Unión Aduanera y acelerar los procedimientos de visado para los ciudadanos turcos, hasta lograr su liberalización.

“Nuestras relaciones con la UE no deberían ser rehenes de la agenda limitada de ciertos estados miembros”, afirmó Erdogan, destacando la necesidad de un enfoque más pragmático en los vínculos entre Türkiye y la UE.

Las negociaciones de adhesión de Ankara al bloque europeo comenzaron en 2005, pero quedaron estancadas en 2007 debido a la cuestión de Chipre y la oposición política a la membresía turca por parte de varios estados miembros.

Preservar la soberanía de Siria