El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, llamó a construir una relación más sólida e institucionalizada con la Unión Europea (UE), subrayando que el país, que es candidato a ingresar al bloque, sigue comprometido con este objetivo.
Erdogan hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en el Complejo Presidencial de Ankara, este martes.
El mandatario expresó su esperanza de que la UE tome medidas concretas para actualizar el acuerdo de Unión Aduanera y acelerar los procedimientos de visado para los ciudadanos turcos, hasta lograr su liberalización.
“Nuestras relaciones con la UE no deberían ser rehenes de la agenda limitada de ciertos estados miembros”, afirmó Erdogan, destacando la necesidad de un enfoque más pragmático en los vínculos entre Türkiye y la UE.
Las negociaciones de adhesión de Ankara al bloque europeo comenzaron en 2005, pero quedaron estancadas en 2007 debido a la cuestión de Chipre y la oposición política a la membresía turca por parte de varios estados miembros.
Preservar la soberanía de Siria
En cuanto a los asuntos regionales, el presidente Erdogan subrayó la importancia de mantener la integridad territorial de Siria y establecer una administración inclusiva en el país devastado por la guerra.
“Hemos constatado que compartimos un entendimiento común sobre la preservación de la integridad territorial de Siria y la creación de una administración participativa”, afirmó Erdogan, en referencia a sus conversaciones con Von der Leyen.
El mandatario también destacó el papel de Türkiye en la lucha contra el terrorismo, enfatizando que el país es el único miembro de la OTAN que ha derrotado tanto al grupo terrorista PKK como a Daesh en el campo de batalla.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, reconoció las legítimas preocupaciones de Türkiye en materia de seguridad en Siria.
Asimismo, señaló que la UE sigue siendo el mayor donante de Siria y abogó por redirigir los esfuerzos hacia la reconstrucción del país.
“El apoyo de la UE debe concretarse con un nuevo enfoque, y necesitamos concentrarnos en la reconstrucción”, añadió Von der Leyen.