A lo largo de toda Gaza, los aviones de combate israelíes siguen lanzando bombas mientras crece el hambre, la sed y la desesperación entre los palestinos. En este contexto de genocidio, en la última semana Israel llevó a cabo 300 ataques aéreos en el enclave, según confirmó su propio ejército.

Según un comunicado emitido el viernes, las fuerzas israelíes aseguraron haber atacado “combatientes, edificios militares, depósitos de armas y sitios de lanzamiento de misiles antitanque y francotiradores”.

Sin embargo, los blancos reportados no coinciden con objetivos militares. Este viernes, al menos 60 personas murieron por disparos o bombardeos del ejército israelí, entre ellos 31 que buscaban ayuda humanitaria, en el último incidente mortal cerca de puntos de distribución de ayuda humanitaria, informó la Defensa Civil de Gaza. Su portavoz, Mahmud Bassal, detalló a la agencia de noticias AFP que cinco personas murieron mientras esperaban ayuda en el sur de Gaza y otras 26 cerca de Netzarim.

Pero los palestinos que encontraron la muerte mientras buscaban ayuda humanitaria fueron muchos más.

Desde fines de mayo, más de 400 palestinos han muerto y al menos 3.000 resultaron heridos en ataques mientras buscaban alimentos cerca de los centros de distribución de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) –respaldada por Israel y Estados Unidos, y ampliamente cuestionada por organizaciones internacionales–.

En paralelo, Israel ha atacado refugios, hospitales, hogares y reuniones de civiles.

Este viernes, bombardeos mataron al menos a 62 palestinos murieron y dejaron decenas de heridos en el centro de Gaza, según fuentes médicas locales. Uno de los bombardeos impactó a una multitud que esperaba ayuda humanitaria cerca del cruce de Al-Shohada, en el campo de refugiados de Nuseirat, y dejó 23 muertos, informó el hospital Al-Awda. Otro ataque, esta vez con drones, mató a dos civiles y dejó diez heridos cerca del hospital Al-Shifa, en el oeste de Ciudad de Gaza, reportó la Agencia Anadolu.

Varios hogares familiares también fueron blanco de bombardeos en distintos puntos del enclave. En la Ciudad de Gaza, en el barrio Sheikh Radwan, un ataque mató a siete personas, entre ellas un niño. Minutos antes, dos palestinos murieron en un bombardeo contra la casa de la familia Sharafi, en el barrio Al-Tuffah. En Deir al-Balah, en el centro de Gaza, fueron atacadas las viviendas de las familias Al-Adaini y un edificio residencial, cobrando la vida de 13 palestinos.

Además, decenas de civiles palestinos murieron y resultaron heridos en un bombardeo en Darabyeh, al oeste de la Ciudad de Gaza, según reportó la agencia de noticias WAFA. Añadió que el bombardeo israelí tuvo como objetivo a civiles.

Crisis de agua intencional y desnutrición

Además de los ataques constantes, la población palestina enfrenta una crisis de agua sin precedentes. Según UNICEF, Gaza sufre una sequía provocada por el colapso de sus sistemas hídricos debido a la ofensiva israelí.

“Los niños comenzarán a morir de sed... Solo el 40% de las plantas de producción de agua potable siguen funcionando”, alertó el portavoz de UNICEF, James Elder, en Ginebra. “Estamos muy por debajo de los estándares de emergencia en cuanto al acceso al agua potable”, agregó.