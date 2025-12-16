El tiroteo masivo en Bondi Beach de Sídney , Australia, que se perpetró durante el primer día de la festividad religiosa judía de Jánuca, es ante todo una profunda tragedia humana y un acto arraigado en la violencia antisemita.

Un momento dedicado a la práctica religiosa y a la reunión comunitaria fue brutalmente interrumpido, matando al menos a 15 personas, devastando familias y enlutando a una ciudad.

Cualquier discusión que surja ante este hecho debe comenzar con un reconocimiento: el ataque apuntó contra la comunidad judía en un momento sagrado, y las víctimas merecen recuerdo, dignidad y justicia, libres de cualquier distorsión política.

Sin embargo, la historia demuestra que tales momentos de trauma colectivo rara vez se limitan únicamente al duelo.

En las sociedades de Occidente –y en gran parte del mundo– los actos de violencia pública quedan rápidamente atrapados en narrativas políticas más amplias, a menudo antes de que se completen las investigaciones o los motivos se establezcan claramente.

Y el tiroteo masivo de Bondi Beach no es la excepción.

En apenas cuestión de horas tras el ataque, plataformas de internet, especialmente redes como X, ya estaban inundadas de especulaciones, insinuaciones y acusaciones directas contra los musulmanes.

Publicaciones que vinculaban la violencia con el islam, la migración o el “extremismo musulmán” se difundieron rápidamente, a pesar de la ausencia de evidencia verificada.

Algunos usuarios de redes sociales incluso compartieron videos de fuegos artificiales relacionados con Navidad para afirmar que “islamistas" estaban celebrando el asesinato de judíos en Bondi Beach. Parte de la desinformación rayaba en lo absurdo.

Esta búsqueda reflexiva de chivos expiatorios se desarrolló incluso mientras las autoridades instaban a la moderación, y las investigaciones continuaban.

Lo que hace que esta reacción sea especialmente reveladora es un hecho que cuestiona estas narrativas, pero que ha tenido dificultades para obtener la misma atención.

Un héroe musulmán

Uno de los individuos que intervino para detener a uno de los atacantes armados, poniendo su propia vida en riesgo, es musulmán.

Ahmed Al Ahmed , vendedor de frutas y quien estaba en Bondi Beach, confrontó y ayudó a neutralizar al atacante. Sus acciones sin duda salvaron muchas vidas.

Esto no fue solidaridad simbólica o condena en retrospectiva, fue valentía inmediata y física frente a la violencia letal.

Sin embargo, la acción de Al Ahmed no se ha conocido tanto ni tan rápido en internet como las acusaciones infundadas contra los musulmanes como colectivo. Su historia interrumpe y cuestiona una narrativa que algunos están ansiosos por promover, y por eso suele dejarse de lado.

Y esta contradicción yace en el corazón de un problema más amplio.

En el discurso político de Occidente, la violencia rara vez se trata de manera neutral. Cuando un atacante es musulmán –o incluso se percibe como tal– estos incidentes se enmarcan rápidamente como amenazas a la civilización.

Por lo que suelen estar seguidos de llamados a una vigilancia más intensa, restricciones a la expresión religiosa y políticas migratorias más estrictas.

