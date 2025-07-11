Cada 11 de julio se conmemora uno de los capítulos más atroces en la historia de Europa: el genocidio de Srebrenica de 1995, en el que más de 8.000 musulmanes bosnios fueron asesinados en una zona designada como “segura” por la ONU.

Miles de cuerpos todavía siguen sin identificarse. Este año, en el aniversario número 30 del genocidio, siete víctimas recientemente identificadas serán enterradas durante un funeral colectivo en el Centro Conmemorativo de Srebrenica-Potocari, ubicado en el este de la actual Bosnia y Herzegovina.

Entre las víctimas que serán enterradas, están dos jóvenes de 19 años, asesinados por fuerzas serbias y sus aliados durante el genocidio, y más tarde hallados en fosas comunes en lugares como Liplje, Baljkovica, Suljici y la colina Kamenicko.

Muchos de los restos están incompletos, y algunas familias se preparan para enterrar solo algunos huesos de sus seres queridos. Hasta ahora, se han sepultado 6.765 víctimas en el cementerio conmemorativo de Potocari, mientras que unas 250 se encuentran en otros cementerios a petición de sus familias.

Más de 1.000 víctimas del genocidio siguen desaparecidas

La guerra de Bosnia y la antesala del genocidio

El genocidio de Srebrenica ocurrió en el marco de la guerra de Bosnia (1992-1995).

Tras la desintegración de la antigua Yugoslavia, varios países de los Balcanes se independizaron. Los bosnios que vivían en la República Serbia de Bosnia, también llamada República Srpska, hicieron un referéndum en 1992, tras el cuál nació la República de Bosnia y Herzegovina.

Este referéndum fue rechazado por los serbio-bosnios, que por su parte buscaban establecer una república de etnia predominantemente serbia y sin la presencia de musulmanes bosnios. Su ejército comenzó a atacar ciudades y pueblos de mayoría musulmana y, bajo la excusa de anexarlos a su territorio, dieron comienzo a una limpieza étnica contra los musulmanes-bosnios.

Así empezaba una sangrienta guerra que duró tres años y se cobró la vida de más de 100.000 personas. Además, más de dos millones que fueron desplazadas de sus hogares.

Srebrenica, un refugio para los que escapaban de la guerra

Durante este período, miles y miles de musulmanes bosnios que escapaban de los ataques del Ejército se refugiaron en Srebrenica.

Esta zona estaba bajo control de la República de Bosnia y Herzegovina, y había sido designada como un área “segura” por Naciones Unidas. Tras adoptar la Resolución 819, la ONU envió una misión de cascos azules, encabezada por soldados holandeses, que debían proteger a los bosnios.

Pero las fuerzas serbio-bosnias sitiaron el enclave. Tomaron control de las vías de acceso e impidieron el ingreso de medicinas, alimentos y ayuda humanitaria.

Organizaciones denunciaron que estaban llevando a cabo un proceso de limpieza étnica. Sin embargo, la ONU decidió no incrementar las fuerzas de paz. Por el contrario, redujo el número de soldados a 400, sabiendo que sería insuficiente para proteger a los civiles bosnios de los militares serbio-bosnios.

La fatídica noche del 11 de julio de 1995

En julio de 1995, el ejército serbio-bosnio invadió la ciudad con tanques. Solo en la noche del 11 de julio, mataron a más de 2.000 bosnios musulmanes.

Se estima que 15.000 habitantes de la ciudad huyeron a las montañas, pero los militares los persiguieron y asesinaron aproximadamente a 6.000.

El resto de la población bosnia musulmana de Srebrenica, aproximadamente 25.000 mujeres, niños y ancianos, fueron expulsados por la fuerza, tras sufrir terror y abusos por parte de las tropas serbio-bosnias.