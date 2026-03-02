El presidente estadounidense, Donald Trump, realizó sus primeras declaraciones públicas desde el inicio del ataque de EE.UU. contra Irán, insistiendo en que el ejército “continúa llevando a cabo operaciones de combate a gran escala en Irán”.

Trump añadió que la ofensiva está cumpliendo sus objetivos antes de lo previsto, pero también advirtió que la ofensiva podría durar “mucho más” que su estimación inicial de alrededor de un mes.

“Ya estamos sustancialmente adelantados respecto a nuestras proyecciones de tiempo”, afirmó Trump en la Casa Blanca el lunes, y agregó: “Desde el principio proyectamos cuatro o cinco semanas, pero tenemos capacidad para prolongarlo mucho más. Lo haremos”.

El mandatario subrayó que el programa de misiles balísticos de Irán estaba creciendo “rápida y dramáticamente”, lo que, según dijo, suponía “una amenaza clara y colosal para Estados Unidos y nuestras fuerzas estacionadas en el extranjero”.

Planteó como una de las razones de la ofensiva la posibilidad de que Irán desarrollara misiles capaces de alcanzar “nuestro hermoso Estados Unidos”.

Trump describió el costo humano de las tácticas iraníes, señalando que “cada vez que ves a alguien sin brazos o sin piernas” o con el rostro “destrozado”, lo más probable es que haya sido causado por una “bomba colocada al borde de la carretera” iraní.

Por primera vez desde el inicio del conflicto, Trump también abordó su decisión de 2018 de retirarse del acuerdo nuclear con Irán negociado bajo el presidente Barack Obama. “Era un documento horrible, horrible y peligroso”, dijo, argumentando que habría permitido a Irán obtener “armas nucleares hace tres años”.