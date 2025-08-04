“El Templo del Monte es para los judíos y estaremos aquí para siempre”: con estas palabras celebró Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, su más reciente incursión en la mezquita de Al-Aqsa , acompañado de 1.200 colonos ilegales.

Para Ben-Gvir –así como para otros miembros del gabinete israelí, incluyendo al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich– el objetivo es tomar la mezquita de Al-Aqsa, destruirla y construir el “Templo del Monte”. De hecho, Smotrich, en una incursión similar en mayo de 2025, dijo : “Con la ayuda de Dios, ampliaremos las fronteras de Israel, lograremos la redención completa y reconstruiremos el Templo aquí”.

Para estos ministros israelíes la construcción del “Templo” significa que se han “ampliado” las fronteras de Israel, lo que conllevaría a anexionar territorio palestino. En una votación no “vinculante” del Parlamento de Israel, conocido como la Knéset, se aprobó el pasado 23 de julio la anexión completa de Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Este ocupada, donde se encuentra la mezquita.

Al-Aqsa es el tecer lugar más importante para el islam, tras las mezquitas de La Meca y Medina. Desde 1967, cuando Israel ocupó Jerusalén Este, se ha mantenido un delicado statu quo dictaminado por la ONU que gobierna la mezquita.

Jordania es el custodio oficial de Al-Aqsa. Este país designa a miembros de una fundación que no depende del Gobierno de Israel para supervisar el sitio. Sin embargo, las fuerzas israelíes mantienen el control sobre el acceso al complejo.

Asimismo, de acuerdo al estado especial de Al-Aqsa, quienes no sean musulmanes están autorizados a visitar la Explanada de las Mezquitas en horarios concretos y sin rezar. Los judíos tienen permitido rezar en el Muro occidental, conocido como el Muro de las Lamentaciones, vestigio de un antiguo templo judío.

Ben Givir, Smotrich y grupos de judíos quieren cambiar este statu quo, a pesar de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegura que esto no va a suceder, lo cual tendría un profundo significado simbólico y político.

El simbolismo de la mezquita de Al-Aqsa en la causa palestina





En septiembre del 2000, Ariel Sharon, quién un año después sería primer ministro de Israel, perpetró una incursión en Al-Aqsa que fue el detonante de la Segunda Intifada. Este enfrentamiento desató una ola de violencia que se mantuvo hasta enero del 2005.

La incursión de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023 fue nombrado “Inundación de Al-Aqsa” por el grupo de resistencia palestino. Hamás aseguró que una de las razones para lanzar esta operación fue el violento desalojo de la mezquita que Israel llevó a cabo en abril de ese mismo año y la incursión de más de 1.000 personas el 4 de octubre.

Para los palestinos, la mezquita de Al-Aqsa es un símbolo asociado a su identidad y una metáfora de su causa. De acuerdo al statu quo impuesto por la ONU, de jure la mezquita es de los palestinos, pero de facto no tienen soberanía sobre ella y es Israel el que la controla. Algo que perfecatamente se podría aplicar a la situación del Estado palestino.