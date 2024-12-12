ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
El prisionero político más antiguo de Siria es liberado
Ragheed Al-Tatari pasó 43 años en las cárceles del régimen de Assad. Su historia se ha convertido en un símbolo de la resilincia que rodea el destino de los prisioneros políticos en Siria.
00:00
El prisionero político más antiguo de Siria es liberado
Ragheed Al-Tatari pasó 43 años en las cárceles del régimen de Assad. / TRT World
12 de diciembre de 2024

Ragheed Ahmad Al-Tatari, considerado uno de los prisioneros políticos más longevos del mundo según activistas de derechos humanos, ha sido liberado tras pasar 43 años en las cárceles del régimen de Bashar al-Assad. Su caso, que comenzó en 1981, se ha convertido en un símbolo de la resistencia humana y de la opacidad que rodea a los detenidos políticos en Siria.

A sus 27 años en el momento de su detención, fue acusado de no informar sobre los planes de fuga de un compañero que desertó a Jordania en un avión de combate.

Tras pasar dos años en confinamiento solitario en la prisión de Mezzeh, fue trasladado a la infame prisión de Tadmor (Palmira), donde permaneció hasta el año 2000. Luego fue llevado a otra prisión conocida por sus condiciones brutales, la prisión de Sednaya, y en 2011 al Centro Penitenciario de Adra en Damasco. El tribunal militar que lo condenó a cadena perpetua lo hizo en apenas un minuto.

Durante décadas de encierro, Al-Tatari no solo sobrevivió, sino que desarrolló habilidades artísticas extraordinarias. Transformaba migas de pan, azúcar y semillas de oliva en esculturas, y organizaba torneos de ajedrez con piezas hechas de masa y un tablero improvisado sobre tela.

RECOMENDADOS

“Tu condena equivale a los años que pasé solo en el baño de la prisión”, comentó una vez a un compañero condenado a cinco años de prisión, según el relato de un ex prisionero que prefirió permanecer anónimo.

La ausencia de Al-Tatari dejó una profunda huella en su familia, especialmente en su hijo Vail, quien creció sin comprender plenamente la situación de su padre. De niño, su madre le decía que su padre simplemente "no estaba". "Cada vez que veía a un extraño caminando solo, pensaba: ‘Quizás sea mi papá’. Iba a la puerta y esperaba. Pero nunca pasaba nada. Después de unos años, se volvió insoportable y dejé de hacerlo", recordó.

A lo largo de los años, han circulado varias versiones sobre el arresto de Al-Tatari, incluyendo afirmaciones de que se debió a su negativa a bombardear la ciudad siria de Hama o a su falta de reporte sobre la deserción de sus colegas.

La organización de derechos humanos Syrian Campaign, que ha estudiado su caso, confirmó que era el prisionero político con más años de reclusión en Siria.

FUENTE:TRT Español
Explora
Cinco crónicas que nos inspiraron en el 2025
Safana Bakleh, la siria que sembró esperanza con un coro de mujeres en pleno horror de la guerra
Israel aprueba 19 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada
Un mapa redibujado pieza por pieza: la anexión de Cisjordania ocupada ocurre ante la vista de todos
Así es la táctica de Israel para dejar a palestinos en prisión: de 144 horas a detención indefinida
EE.UU. se distancia de la ONU al negarse a debatir asentamientos y violencia en Cisjordania ocupada
Israel detiene a casi 100 palestinos en una nueva ola de redadas y violencia en Cisjordania ocupada
Israel impulsa expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada e irrumpe en sede de UNRWA
Foros como el de Doha tienden puentes entre potencias intermedias: ¿qué puede ganar Latinoamérica?
¿Qué hará el presidente de Israel ante solicitud de indulto de Netanyahu? Los tres caminos posibles
¿Quién financia la expansión de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada?
Crece la presión contra Netanyahu en Israel, luego de que pidiera indulto en casos de corrupción
Las fuerzas israelíes hieren a más de 130 palestinos en asaltos en la Cisjordania ocupada
Denuncian "ejecuciones a sangre fría" en Cisjordania ocupada durante incursiones de Israel
Israel avanza con proyecto de ley para que sus ciudadanos compren tierras en Cisjordania ocupada
La venta de aviones F-35 de EE.UU. a Arabia Saudí, ¿afectará el equilibrio militar en Oriente Medio?
Israel expulsó a 32.000 palestinos en Cisjordania ocupada, el mayor desplazamiento desde 1967
Arabia Saudí condiciona firma de Acuerdos de Abraham con Israel a la creación de un Estado palestino
De Líbano a Siria, ataques israelíes mantienen la región bajo alerta: qué se sabe de sus incursiones
Colonos israelíes incendian una mezquita en Cisjordania ocupada en nueva oleada de ataques