Este proyecto, respaldado con más de 11 millones de dólares, busca expandir los asentamientos israelíes bajo la justificación de “amenazas provenientes de Siria pese a la imagen moderada que los líderes de la oposición siria intentan proyectar” según las palabras exactas del ministro de Defensa, Israel Katz.

El primer ministro Benjamin Netanyahu fue claro en su postura expansionista: “Seguiremos aferrándonos a él y estableciéndonos en él”, reiterando una política expansionista y opresora como aquella impuesta en Palestina.

En 1981, Israel anexionó unilateralmente esta estratégica meseta, en una decisión que no ha sido reconocida por la comunidad internacional. Incluso en 2019, cuando el expresidente Donald Trump respaldó la soberanía israelí sobre el Golán, la mayoría de los países, incluida Alemania, reafirmaron que el Golán sigue siendo territorio sirio ocupado y exigieron el respeto de su integridad territorial.