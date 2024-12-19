AMÉRICA LATINA
Brasil prohibe el uso de celulares en las escuelas
Una nueva reforma a ley aprueba la prohibición de pantallas en niveles de educación primaria y secundaria en Brasil
19 de diciembre de 2024

En Brasil, el Congreso aprobó una ley que prohíbe el uso de celulares en las escuelas de primaria y secundaria, buscando proteger la salud y el aprendizaje de los jóvenes.

La medida responde a preocupaciones sobre los efectos negativos de las pantallas, especialmente en la atención y socialización.

Más del 80% de los padres apoya la prohibición. La ley, que afecta a estudiantes de 4 a 17 años, permitirá excepciones solo para fines pedagógicos o de accesibilidad.

La Unesco también respalda la medida, destacando mejoras en el rendimiento académico.

