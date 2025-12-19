La caldeada relación entre Estados Unidos y Venezuela, que los tiene en puntas opuestas lanzándose mensajes cada vez más amenazantes, desató una oleada de llamados internacionales a desescalar los ánimos. Desde Brasil y México, sus líderes ofrecieron mediación, mientras fuera de Latinoamérica, China y Rusia insistieron en la importancia de la moderación y de no cometer “errores fatales”. Sin embargo, la disputa se mantiene en caliente, con el presidente de EE.UU., Donald Trump, asegurando que no necesita al Congreso de su país para lanzar ataques contra Caracas; y con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, llamando a los militares de Colombia a unirse para “defender la soberanía como un solo Ejército”.
Este jueves, el mandatario venezolano reiteró el mensaje que había mandado un día antes al país vecino para una “unión perfecta”: “Le hice un llamado a los pueblos de Colombia, a los militares de Colombia, a la patria de Colombia a unirse al pueblo de Venezuela, a defender la soberanía como un solo ejército, como un solo pueblo, y hoy ratifico el llamado a la unión para la defensa del derecho a la paz”. En un acto público en Caracas, Maduro añadió que se aferraba a esa idea de unión porque, si un día Colombia fuera agredida, Venezuela la defendería sin "dubitación".
Sin embargo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se alejó de este mensaje y respondió que Maduro no debe dar órdenes al ejército de su país. “Nadie puede dar órdenes al otro Ejército, yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada ni allá pueden darle órdenes al Ejército de Colombia", sostuvo.
Ahora bien, el líder venezolano también le pidió al pueblo de Estados Unidos "levantar las banderas de la paz", tras el anuncio de Trump de imponer un “bloqueo total y completo” a los buques petroleros venezolanos sancionados. "Aquí lo que se pretende, con todos estos planes, es un cambio de gobierno, y el pueblo de Estados Unidos lo sabe", afirmó Maduro. También reiteró que todos los productos del país seguirán saliendo al mercado exterior.
Desde Washington, Trump mantuvo su retórica sobre Venezuela y aseguró que no se siente obligado de informar al Congreso de Estados Unidos para llevar a cabo eventuales ataques contra ese país. "No me importaría (decirles) pero no tengo [por qué] hacerlo. Está comprobado, pero no me molestaría en absoluto", afirmó el líder cuando una periodista le preguntó si pensaba solicitar el visto bueno de los congresistas para lanzar ataques terrestres en Venezuela.
Según la Constitución de EE.UU., aunque el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sólo el Congreso tiene la autoridad para declarar formalmente una guerra. Sin embargo, el Gobierno de Trump argumenta que el mandatario está en su derecho, puesto que estos ataques se inscriben bajo un "conflicto armado" en lo que Washington ha enmarcado como su lucha contra el “narcotráfico”, al punto de designar a varios carteles de tráfico de drogas como “organizaciones terroristas extranjeras”.
México y Brasil se ofrecen como mediadores entre EE.UU. y Venezuela
Las declaraciones cruzadas y la escalada en los ánimos entre EE.UU. y Venezuela llevaron a que México y Brasil alzaran su voz para ofrecerse como mediadores. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este jueves su rechazo a cualquier forma de intervención o injerencismo, y se mostró dispuesta a convocar a países de América y de otros continentes para impulsar una solución pacífica. También pidió a la ONU que intervenga para evitar un “derramamiento de sangre” en Venezuela.
“Nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones (…) y estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos”, señaló en su conferencia matutina. "Vamos a buscar con todos los países que así lo deseen, de América Latina o de otros continentes, (...) una solución pacífica y que no haya intervención" en Venezuela, agregó. Además mencionó directamente a la ONU “para que asuma su papel —no lo hemos visto hacerlo— para prevenir cualquier derramamiento de sangre y garantizar que siempre se busquen soluciones pacíficas a los conflictos. Esa es nuestra postura”.
La mandataria agregó que “si hay un conflicto, hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica a cualquier disputa. Y tienen que participar todas las partes”, afirmó, al recalcar que esa ha sido “la posición de México desde hace mucho tiempo”. Sin embargo, aclaró que no ha recibido solicitudes formales para liderar gestiones multilaterales de diálogo: “Las partes tendrían que presentarnos una propuesta. De lo contrario, se deberían buscar mediadores para ayudar a prevenir el conflicto en la región”, explicó.
Finalmente, evitando criticar directamente a su homólogo de Estados Unidos, Sheinbaum denunció el uso de medidas económicas.“El problema con los bloqueos es que parecen afectar a los gobiernos, pero en realidad perjudican a la gente. Este es el caso de Cuba: independientemente de la opinión que se tenga sobre su gobierno, un bloqueo perjudica a la ciudadanía”, afirmó.
De manera similar, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente brasileño, dijo estar "muy preocupado" por la crisis que atraviesan EE.UU. y Venezuela. "Brasil tiene mucha responsabilidad en América del Sur", afirmó en una rueda de prensa . También relató que le dijo a Trump en una conversación telefónica a principios de este mes que la situación "no iba a resolverse con disparos" y que era mejor "sentarse en la mesa para hallar una solución".
Luego señaló que además había conversado con Maduro en diciembre y ofreció la asistencia de Brasil a ambos mandatarios para "evitar un conflicto armado en América Latina". Lula indicó que podría volver a llamar al presidente estadounidense antes de Navidad y reforzar su posición, para obtener "un acuerdo diplomático y no una guerra fratricida". "Estoy a disposición tanto de Venezuela como de Estados Unidos para contribuir a una solución pacífica en nuestro continente", manifestó.
Así, Lula recalcó que América Latina y el Caribe deben mantenerse como una zona de paz.
El llamado de Rusia y China
La preocupación por las tensiones Caracas-Washington trasciende las fronteras de América Latina. A pesar de la distancia geográfica, Rusia y China también enviaron un mensaje sobre la disputa. Moscú instó este jueves al Gobierno de Trump a no cometer un "error fatal" con respecto a Caracas, instando a la moderación y afirmando estar en "contacto constante" con su aliado latinoamericano.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia expresó su esperanza de que la Casa Blanca "no permita que se cometa un error fatal y se abstenga de seguir deslizándose hacia una situación que amenaza con consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental". “Observamos una escalada de tensiones en la región y consideramos que esto es potencialmente muy peligroso”, insistió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, este jueves. Por eso pidió una desescalada, y reiteró que Venezuela “es nuestro aliado y socio”.
Peskov también sostuvo que “por supuesto, hacemos un llamado a todos los países de la región a mostrar moderación para evitar cualquier desarrollo imprevisible de la situación”. A principios de este mes, Putin reafirmó su respaldo a Maduro en una llamada telefónica y expresó su “solidaridad con el pueblo venezolano”.
China, por su parte, respaldó la solicitud venezolana de una reunión urgente del Consejo de Seguridad, al rechazar la “intimidación unilateral” y defender el derecho de Caracas a salvaguardar su soberanía y a desarrollar la cooperación internacional. Este miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, habló por teléfono con su homólogo venezolano, Yván Gil, a quien transmitió el respaldo de Beijing frente a las crecientes medidas de Estados Unidos.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el próximo martes 23 de diciembre para abordar las tensiones, luego de que Caracas con el apoyo de China y Rusia, pidiera "discutir la agresión en curso de Estados Unidos". La convocatoria se produjo después de que Venezuela solicitara formalmente el miércoles una sesión extraordinaria, tras el anuncio de Trump del bloqueo “total” a petroleros del país latinoamericano.
Nuevo ataque de Estados Unidos en el Pacífico oriental
Mientras tanto, el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos informó este jueves en su cuenta de X que atacó letalmente a dos embarcaciones en el Pacífico oriental, las cuales supuestamente eran operadas por organizaciones terroristas designadas. Como en otras ocasiones, las fuerzas estadounidenses señalaron sin pruebas que los botes estaban involucrados en actividades de narcotráfico. Al menos cinco personas murieron en la operación.
Con este nuevo ataque, Washington ya ha destruido al menos 29 embarcaciones y matado a más de 100 personas desde septiembre, cuando empezaron los bombardeos justificados en lo que reclama es su “lucha” contra el narcotráfico.
Múltiples expertos y líderes han señalado que quienes iban en las embarcaciones atacadas por el Pentágono son civiles y sus supuestos vínculos con el narcotráfico no justifican el uso de la fuerza letal, por lo que las acciones constituirían ejecuciones extrajudiciales. Organizaciones de derechos humanos han señalado además que los operativos letales violan el derecho internacional.
Desde septiembre, expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtieron que “el derecho internacional no permite que los gobiernos simplemente asesinen a presuntos traficantes de drogas”. "Las actividades criminales deben ser interrumpidas, investigadas y procesadas de acuerdo con el Estado de derecho, incluyendo la cooperación internacional", indicó en ese momento un comunicado firmado por tres expertos que colaboran regularmente con el organismo.