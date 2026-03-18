GUERRA EN LÍBANO
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Israel intensifica ataques en Beirut y el sur del Líbano
Al menos 12 personas murieron y 41 resultaron heridas en ataques israelíes en Beirut. La ofensiva sobre el Líbano deja ya 968 muertos desde el 2 de marzo, según autoridades sanitarias.
Israel intensifica ataques en Beirut y el sur del Líbano
FOTO DE ARCHIVO. Una densa columna de humo se eleva tras los presuntos ataques en los suburbios del sur de Beirut. / Reuters
18 de marzo de 2026

Los ataques israelíes sobre Líbano han dejado cerca de mil muertos en menos de tres semanas, en una de las escaladas más intensas de la violencia reciente en el país. Desde el 2 de marzo, la ofensiva ha golpeado Beirut y el sur libanés, con un impacto directo sobre la población civil y una crisis humanitaria en rápido deterioro.

En este contexto, este miércoles tres barrios de Beirut fueron blanco de ataques, según constataron equipos de la agencia de noticias AFP. Al menos 12 personas murieron y 41 resultaron heridas en el corazón de la capital. En el barrio de Bashura, donde los ataques fueron advertidos con antelación, un edificio fue alcanzado y quedó reducido a un montón de ruinas.

Entre las víctimas más concretas de esta escalada se encuentra Mohammed Shari, director de programación política del canal Al-Manar, quien murió junto a su esposa en el barrio de Zoqaq Al-Blat. La cadena informó: “Sus hijos y nietos resultaron heridos en el ataque”. Este caso ilustra cómo los bombardeos afectan directamente tanto a la población civil como a los medios de comunicación.

Asimismo, el ejército israelí atacó otros dos barrios vecinos, esta vez sin previo aviso. Uno de los bombardeos apuntó a un edificio que alberga una sucursal de la empresa financiera Al Qard al Hasan, vinculada a Hezbollah.

Los ataques también alcanzaron los suburbios del sur de Beirut y otras zonas del país. En Sidon, un bombardeo impactó un vehículo en la carretera costera principal, donde numerosos desplazados dormían en sus autos; murieron dos personas, incluido un rescatista civil, según un corresponsal de la agencia de noticias AFP. En Tiro, en tanto, se registraron al menos cuatro ataques, incluido uno contra una vivienda, de acuerdo con la agencia nacional de noticias NNA.

Por su parte, Israel ha defendido la ofensiva como parte de su campaña contra Hezbollah. El portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee, declaró: “Hemos comenzado a atacar objetivos terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano”. Además, el ejército emitió órdenes de evacuación obligatoria para los residentes al sur del río Zahrani. El propio Adraee advirtió a través de X: “Para garantizar su seguridad, llamamos a trasladarse de inmediato a áreas al norte del río Zahrani. Permanecer al sur puede poner en peligro sus vidas y las de sus familias”.

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En paralelo, la ofensiva ha afectado infraestructura estratégica. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó que dos puentes sobre el río Litani fueron destruidos, indicando que “se utilizaban para el contrabando de armas”. La destrucción de estas rutas dificulta la movilidad de la población y complica la llegada de ayuda humanitaria.

Como consecuencia, el conflicto ha generado desplazamientos masivos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, hasta el 17 de marzo, 125.784 personas han regresado a Siria desde Líbano, de las cuales 119.000 son ciudadanos sirios. Las familias desplazadas enfrentan condiciones precarias y un futuro incierto.

En total, los ataques israelíes desde el 2 de marzo han dejado 968 muertos y 2.432 heridos en Líbano, incluidos 77 mujeres, 116 niños y 40 trabajadores sanitarios, según el Ministerio de Sanidad.

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FUENTE:TRT World
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