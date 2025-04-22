En medio del estruendo de las bombas israelíes, una voz les hablaba cada noche para decirles que no estaban solos. Era la del papa Francisco, quien durante los meses más oscuros de la ofensiva en Gaza llamó diariamente a la pequeña comunidad cristiana del enclave para ofrecer consuelo, oración y palabras de aliento.

Su muerte ha dejado un vacío profundo, y a sus fieles con “el corazón roto”. Así es como confesaron sentirse los cristianos en Gaza este lunes. En todo Oriente Medio, cristianos palestinos, libaneses y sirios —tanto católicos como ortodoxos— elogiaron el constante compromiso que el papa les demostraba. De hecho consideraban al pontífice una fuente de consuelo justo cuando sus comunidades más lo necesitaban en medio de ataques, desastres, dificultades y persecución.

Francisco, firme defensor de la paz en el enclave y en todo Oriente Medio, no solo se comunicaba con el párroco, sino que se aseguraba de hablar con cada uno de los presentes en la iglesia, según recordó George Antone, de 44 años, responsable del comité de emergencia de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza.

“Hemos perdido a un santo que nos enseñó a ser valientes, a tener paciencia y a mantenernos fuertes. Perdimos a un hombre que luchó todos los días, en todas las direcciones, para cuidar de este pequeño rebaño suyo”, dijo Antone a la agencia de noticias Reuters.

Según relata, la primera llamada ocurrió apenas unas horas después de que comenzara la brutal ofensiva israelí sobre Gaza el 7 de octubre de 2023, y desde entonces se convirtió en un acto cotidiano que el Servicio de Noticias del Vaticano describió como una rutina nocturna durante este más de año y medio. “Se aseguraba de hablar no solo con el sacerdote, sino con todos los presentes en la sala”, explicó.

“Estamos con el corazón roto por la muerte del papa Francisco, pero sabemos que deja atrás una iglesia que se preocupa por nosotros y que nos conoce por nombre, a cada uno de nosotros”, agregó Antone, refiriéndose a los cristianos de Gaza, que se cuentan por cientos.

“Solía decirle a cada uno: ‘Estoy contigo, no tengas miedo’”, agregó.

En su último contacto, la noche del pasado sábado, el papa les bendijo y les agradeció por seguir orando, según relató el padre Gabriel Romanelli, párroco de la iglesia.

“Nos dijo que rezaba por nosotros, nos dio su bendición y nos agradeció nuestras oraciones”, contó Romanelli.

Al día siguiente, en su última aparición pública durante la celebración de Pascua, Francisco reiteró su llamado a la paz en Gaza y pidió a las partes que “declaren un alto el fuego, liberen a los rehenes y acudan en ayuda de un pueblo hambriento que aspira a un futuro de paz”.