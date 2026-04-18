El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, acusó a Israel de utilizar la seguridad como justificación para expandirse territorialmente, en un contexto de creciente tensión regional.

“Israel no busca su propia seguridad, sino más tierra. El Gobierno de Netanyahu está usando la seguridad como excusa para ocupar más territorio”, afirmó este sábado durante el Foro Diplomático de Antalya.

Según el jefe de la diplomacia turca, esta narrativa ha servido para proyectar una imagen internacional engañosa. “Israel ha construido una ilusión al presentarse como un actor centrado en su seguridad. Sin embargo, ha quedado muy claro, especialmente en los últimos años, que va mucho más allá de eso”, añadió.

Fidan situó esta dinámica dentro de un patrón más amplio de expansión. Desde Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada, explicó, el alcance de las operaciones israelíes se ha extendido hacia Líbano y Siria, configurando lo que describió como “una ocupación y un expansionismo continuos en la región”.

“Por tanto, esto tiene que detenerse”, subrayó, antes de insistir en que la estabilidad solo será posible si se respeta la seguridad y la integridad territorial de todos los países. “Israel debe entender que la única forma de convivir pacíficamente en la región es permitir que otros países disfruten de su propia seguridad, integridad territorial y libertad, y no recurrir al uso de la fuerza contra ellos”.

Estas declaraciones se produjeron en el marco del Foro Diplomático de Antalya, un encuentro internacional celebrado bajo los auspicios del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que reúne a líderes y altos funcionarios para abordar los desafíos globales en un contexto marcado por la incertidumbre.

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“Apagar el fuego” y reconstruir la diplomacia

En ese mismo foro, Fidan amplió su diagnóstico sobre la situación internacional y alertó de que el mundo atraviesa una etapa definida por crisis interconectadas. “La incertidumbre y la crisis se han convertido en rasgos definitorios de nuestra época”, afirmó.