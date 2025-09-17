Cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que le retiraba a Colombia la certificación como aliado en la lucha contra el narcotráfico, su homólogo colombiano, Gustavo Petro, respondió con contundencia: “Se acabó la dependencia” ante Washington. “Ya descertificaron, ya esa es la decisión, al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace —con nuestros recursos propios—, porque si no, no será un ejército de la soberanía nacional. Esa es una consecuencia", sostuvo el mandatario este lunes en un Consejo de Ministros.

Y entonces, horas después, llegó la confirmación en voz del ministro del Interior, Armando Benedetti: “A partir de este momento… no se comprarán armas a Estados Unidos”. En una entrevista de radio, el funcionario agregó que ahora Bogotá buscará nuevos socios para adquirir armamento. Incluso puso como ejemplo la reciente adquisición de una flota de aviones de combate a Suecia. "Estados Unidos, como país capitalista, tiene que entender que también hay temas de mercado", completó.

La respuesta de Bogotá fue una consecuencia directa del señalamiento emitido por el Gobierno de EE.UU. Pero, ¿por qué se decidió descertificar a Colombia? Según la Casa Blanca, el Gobierno de Petro no cumplió con sus obligaciones en materia de control de drogas. Además señaló que bajo el liderazgo del mandatario “el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord”.

Reaccionando a la medida , durante el Consejo de Ministros del lunes, Petro remarcó que a “los que hay que descertificar es al Gobierno de los Estados Unidos". Y entonces, preguntó: “¿Qué ha hecho para frenar el consumo de fentanilo y de cocaína?, que me muestren los recursos, a ver si son más o menos que los nuestros".

“Quien tiene que rendir certificación a la humanidad, es qué hace el gobierno por los consumidores, y sobre todo los que enferman, y allá no hacen nada, entonces nos echan la culpa a nosotros y ponemos nosotros los muertos, hay un millón de latinoamericanos asesinados, desde que (Richard) Nixon decretó la guerra militar contra las drogas, cuando es un problema de salud pública", insistió.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que el pueblo colombiano ha estado en “primera línea de la defensa de la seguridad hemisférica contra las drogas”, llegando a pagar, además, “el precio más alto: la pérdida de tantos colombianos y colombianas cuyos caminos se han visto trágicamente cruzados por una lucha sin sentido”.

El comunicado del ministerio también ofreció cifras sobre los avances de Colombia en la lucha contra el tráfico y la producción ilícita, al punto de decir que el 2024 fue un año histórico en esa meta. “Los esfuerzos operacionales y de inteligencia de la Armada colombiana contribuyeron al 65% de las incautaciones de cocaína a nivel global. A través de estas acciones, Colombia impidió que 751.400.000 dosis de cocaína llegaran a las calles de Nueva York, Los Ángeles, Miami y Washington”, señaló.

Además advirtió que “al descertificar a Colombia, Estados Unidos corre el riesgo de reducir las capacidades de uno de sus aliados más firmes en la lucha contra el narcotráfico. La vacilación no fortalece la confianza; la erosiona. Y en esta lucha, la claridad es tan importante como la fuerza”.

El Departamento de Estado, a través de la red social X, declaró que bajo el Gobierno de Petro, “el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia han aumentado a niveles históricos”, de modo que el país no había cumplido “con sus obligaciones en materia de control de drogas”. Por lo que, como resultado, la decisión del presidente Trump había sido "designar a Colombia como un país que ha fallado de manera demostrable” en el “control de drogas". No obstante, declaró que se “otorgó una exención para que la cooperación crítica con EE.UU.,incluida la lucha contra el narcotráfico, pueda continuar. Los resultados importan: ¡debemos ver avances y debemos verlos pronto!”.

En esa línea, el comunicado sobre la medida también señala que la Casa Blanca puede considerar otorgar posteriormente la certificación si “el gobierno colombiano toma medidas más enérgicas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína, incluyendo una mayor cooperación con Estados Unidos”.

Esta es la primera vez en 30 años que Washington descertifica a Bogotá, a la que desde 1996 había incluido en la lista de los países que colaboran en la lucha contra las drogas. Ahora bien, la medida fue vista en Colombia principalmente como un gesto simbólico.