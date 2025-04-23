El ministro de Finanzas de Türkiye, Mehmet Simsek, reiteró el compromiso del país con una gestión económica responsable y sostenible, durante las reuniones de alto nivel que mantuvo en en Washington D.C., Estados Unidos, en el marco de los Encuentros de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

En un evento organizado este martes por el Atlantic Council, Simsek destacó que el programa de estabilización macroeconómica impulsado por Ankara “avanza conforme a lo previsto”, pese a la incertidumbre global y las fluctuaciones en los mercados internacionales.

“Nuestra respuesta a la incertidumbre en la política económica global es apegarnos a nuestras políticas macroeconómicas prudentes, responsables y sostenibles”, afirmó el ministro.

Agregó que Türkiye está bien posicionada para enfrentar las presiones inflacionarias gracias a la caída de los precios del petróleo y al continuo ajuste monetario del país.

“La inflación probablemente se mantenga dentro del rango objetivo del programa”, señaló, y anticipó que el déficit por cuenta corriente será menor al previsto inicialmente.

El ministro también ratificó el compromiso del gobierno con la disciplina fiscal y la transformación estructural del país, mediante reformas centradas en infraestructura digital, inteligencia artificial y economía verde, con el objetivo de reducir la dependencia de las importaciones de petróleo y gas.

Türkiye busca un papel más destacado en las cadenas globales de suministro

A pesar de los riesgos geopolíticos y las crecientes preocupaciones por la fragmentación del comercio global, Simsek afirmó que la red comercial diversificada del país, su crecimiento impulsado por la demanda interna y una sólida base industrial lo convierten en un destino de inversión resiliente y atractivo, especialmente para inversores occidentales y asiáticos.

“Türkiye es uno de los pocos países con una capacidad y una cultura manufacturera significativas. Nuestra integración en las cadenas de valor globales, especialmente con Occidente, se fortalecerá”, aseguró.