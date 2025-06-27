Los visitantes occidentales al golfo arábigo, ya sea en la glamorosa y vanguardista Dubái o Qatar, percibirán un aroma intenso e inconfundible que impregna casi todos los espacios: el oud. Al principio, sus notas olfativas poco familiares pueden resultar chocantes, pero pronto seduce por su exotismo y profundidad.
Esta fragancia inolvidable es el perfume distintivo de la Península Arábiga: rara, cara y codiciada. El aroma por excelencia en una cultura que valora los perfumes lujosos y sus ingredientes.
Pero, ¿qué es exactamente el oud? ¿De dónde proviene, por qué se ha vuelto tan popular entre los consumidores occidentales y además enciende las alarmas de los ambientalistas?
Dubai y una fragancia de exportación
“La popularidad del oud en Occidente se remonta a dos momentos clave: el lanzamiento de la fragancia ‘Aoud’ de Montale y la explosión repentina de Dubái como ciudad sinónimo de lujo y extravagancia”, explica Taha Syed, destilador profesional y creador de fragancias boutique basadas en oud, en entrevista con TRT Español desde Malasia.
Syed se refiere a la casa perfumista parisina Pierre Montale que en 2003 lanzó “Aoud”, la primera fragancia que introdujo este aroma oriental poco conocido al público occidental, justo cuando Dubái comenzaba su transformación como destino turístico de alto nivel.
“Antes del boom de Dubái, la gente imaginaba Arabia como un lugar caluroso, sudoroso y polvoriento”, comenta Syed con una sonrisa. “No es precisamente una imagen que evoque algo que huela increíble. Pero a medida que el Golfo se volvió símbolo de riqueza petrolera y lujo, sus tradiciones aromáticas también se asociaron al estatus y la exclusividad”.
Ahora, ¿de dónde proviene este ingrediente aromático que llegó a Occidente para quedarse?
El comienzo: un árbol enfermo
El oud es una resina oleosa que produce el árbol Aquilaria, nativo de los trópicos húmedos del sudeste asiático. El árbol es susceptible a la infección de un hongo. Para defenderse, segrega una resina que actúa de protección. Y esa resina es el oud, también conocida como madera de Agar.
Los destiladores expertos extraen el aceite del interior de la madera infectada, obteniendo un líquido espeso de color caramelo oscuro que puede alcanzar precios astronómicos por mililitro.
Por ejemplo, en línea se ofrece un aceite de oud por 2.500 dólares los 3 mililitros. Y eso no sería nada en comparación con los de más calidad.
“Las variedades de Oud de mayor calidad en el mundo, por lo general, nunca se venden públicamente, sin importar cuán exclusivo sea el establecimiento”, reconoce Micah Anderson, copropietario y cofundador del popular negocio online de oud, Oudimentary, a TRT Español. “Normalmente se comercian a precios inimaginables y solo se venden a coleccionistas privados en el Golfo, Hong Kong o Japón”.
En su forma no destilada, la madera resinosa se vende en pequeños fragmentos que, al quemarse, desprenden una fragancia densa y duradera. En el Golfo, donde se considera un símbolo de hospitalidad y herencia cultural, la gente ofrece el humo del oud como bienvenida a los hogares, oficinas, ministerios y mezquitas.
Para los musulmanes, los perfumes –y el oud en particular– cobran significado espiritual. Se dice que el profeta Muhammad tenía un aprecio especial por las fragancias, y no sólo recomendaba el uso del oud, sino también afirmaba que era una fragancia del paraíso.
Pero ¿a qué huele?
“Honestamente, su aroma puede depender de muchas variables”, dice Anderson. “Depende de la región de la que se extrajo la madera, la calidad de la madera, si es silvestre o cultivada son todos factores que influyen en la fragancia del producto final extraído”. Hasta el proceso de destilación puede afectar la fragancia, ya que la destilación con carbón vegetal o con gas produce diferentes calidades de aroma.
La disparidad no solo existe de un árbol a otro, sino también de una región a otra. El oud de la India es conocido por ser profundo y demasiado fuerte para algunos, el de Tailandia y Camboya, en cambio, es meloso y afrutado.
Víctima de su propia popularidad
Como la mayoría de los productos mejor cotizados, el oud es raro. Dado que esta resina es el resultado de un árbol infectado, toda la empresa depende de encontrar árboles enfermos.
Joachim Gratzfeld, del Botanic Gardens Conservation International, declaró en una entrevista con el medio Al Jazeera que, como sustancia, su aparición natural es bastante infrecuente: “Quizá uno de cada diez árboles suele mostrar signos de producción de madera de Agar, mientras que otras plantas de la misma población no necesariamente lo contienen”, señala.
Gratzfeld destaca una complicación adicional: no hay signos externos evidentes de que un árbol pueda contener madera de Agar, y aun si los tiene, la cantidad solo puede determinarse por completo después de talarlo. El resultado de esto ha sido la tala indiscriminada de árboles y un drástico descenso de las especies silvestres de aquilaria en las últimas décadas.
A medida que la madera silvestre se vuelve cada vez más escasa, encontrar la verdadera se vuelve más difícil. Incluso Micah Anderson admite la abundancia de fragancias artificiales. “La mayoría de los perfumes comerciales en spray de oud son mayormente sintéticos”, dice.
“La madera de Agar como especie ha estado durante décadas en la lista CITES, el tratado internacional que regula el comercio de especies silvestres para evitar su extinción, durante décadas, lo que significa que tiene un estatus restringido para importación y exportación. Desafortunadamente, a estas alturas es demasiado poco y demasiado tarde para los árboles silvestres originales”, añade.
La creciente popularidad del oud ha facilitado la proliferación de personas y productos falsificados que no tienen ningún respeto por el aspecto artesanal de la perfumería, pero quieren ganar dinero rápido. “Cada vez más personas buscan una ganancia fácil, piensan que pueden encontrar un árbol, talarlo y ganar mucho dinero, pero no es tan simple. Sin duda ha habido mucha explotación furtiva, corrupción y opresión a causa del oud”, relata Anderson.
¿Será una moda duradera?
Muchos piensan que sí. Taha Syed cree que los rumores alarmistas sobre la extinción de los árboles silvestres de oud pueden, convenientemente, impulsar los mercados y los precios.
“El oud silvestre no se extinguirá”, pronostica. Está convencido de que siempre habrá algún rincón recóndito de la jungla, especialmente en Indonesia y su vasto archipiélago de miles de islas tropicales, donde se puede encontrar en abundancia. Si se trata o no del tipo de resina de calidad que enloquece a los consumidores, ya es otra cuestión. “Son los árboles viejos de alta calidad los que casi han desaparecido”, dice.
Por su parte, Anderson cree que esta tendencia llegó para quedarse.
“Estamos en una fase de moda con el oud y cualquiera que haya estudiado un poco la historia de los perfumes sabe que las tendencias en la popularidad de diferentes perfiles de aroma van y vienen”, explica. “Dicho esto, no creo que vaya a perder popularidad, especialmente en países donde está más ritualizado dentro de la cultura, como Qatar o Japón”.
¿Pero qué pasa con quienes no provienen de culturas tradicionales del oud? Para el aficionado occidental promedio que ha descubierto este mundo de aromas oscuros y amaderados, puede ser una incógnita por qué una fragancia tan compleja puede cautivar tan rápidamente a nuevos públicos.
Micah Anderson da una clave para entender el fenómeno, que se hamaca entre la fatiga posmoderna y el instinto primitivo humano: “A un nivel más profundo, creo que la gente anhela algo primordial, antiguo”, reflexiona. “Estamos rodeados de tecnología que constantemente nos empuja hacia lo nuevo, siempre, en todo momento. Y el oud en su forma pura viene a darnos un respiro de todo eso”.