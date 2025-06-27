Los visitantes occidentales al golfo arábigo, ya sea en la glamorosa y vanguardista Dubái o Qatar, percibirán un aroma intenso e inconfundible que impregna casi todos los espacios: el oud. Al principio, sus notas olfativas poco familiares pueden resultar chocantes, pero pronto seduce por su exotismo y profundidad.

Esta fragancia inolvidable es el perfume distintivo de la Península Arábiga: rara, cara y codiciada. El aroma por excelencia en una cultura que valora los perfumes lujosos y sus ingredientes.

Pero, ¿qué es exactamente el oud? ¿De dónde proviene, por qué se ha vuelto tan popular entre los consumidores occidentales y además enciende las alarmas de los ambientalistas?

Dubai y una fragancia de exportación

“La popularidad del oud en Occidente se remonta a dos momentos clave: el lanzamiento de la fragancia ‘Aoud’ de Montale y la explosión repentina de Dubái como ciudad sinónimo de lujo y extravagancia”, explica Taha Syed, destilador profesional y creador de fragancias boutique basadas en oud, en entrevista con TRT Español desde Malasia.

Syed se refiere a la casa perfumista parisina Pierre Montale que en 2003 lanzó “Aoud” , la primera fragancia que introdujo este aroma oriental poco conocido al público occidental, justo cuando Dubái comenzaba su transformación como destino turístico de alto nivel.

“Antes del boom de Dubái, la gente imaginaba Arabia como un lugar caluroso, sudoroso y polvoriento”, comenta Syed con una sonrisa. “No es precisamente una imagen que evoque algo que huela increíble. Pero a medida que el Golfo se volvió símbolo de riqueza petrolera y lujo, sus tradiciones aromáticas también se asociaron al estatus y la exclusividad”.

Ahora, ¿de dónde proviene este ingrediente aromático que llegó a Occidente para quedarse?

El comienzo: un árbol enfermo

El oud es una resina oleosa que produce el árbol Aquilaria, nativo de los trópicos húmedos del sudeste asiático. El árbol es susceptible a la infección de un hongo. Para defenderse, segrega una resina que actúa de protección. Y esa resina es el oud, también conocida como madera de Agar.

Los destiladores expertos extraen el aceite del interior de la madera infectada, obteniendo un líquido espeso de color caramelo oscuro que puede alcanzar precios astronómicos por mililitro.

Por ejemplo, en línea se ofrece un aceite de oud por 2.500 dólares los 3 mililitros. Y eso no sería nada en comparación con los de más calidad.

“Las variedades de Oud de mayor calidad en el mundo, por lo general, nunca se venden públicamente, sin importar cuán exclusivo sea el establecimiento”, reconoce Micah Anderson, copropietario y cofundador del popular negocio online de oud, Oudimentary, a TRT Español. “Normalmente se comercian a precios inimaginables y solo se venden a coleccionistas privados en el Golfo, Hong Kong o Japón”.

En su forma no destilada, la madera resinosa se vende en pequeños fragmentos que, al quemarse, desprenden una fragancia densa y duradera. En el Golfo, donde se considera un símbolo de hospitalidad y herencia cultural, la gente ofrece el humo del oud como bienvenida a los hogares, oficinas, ministerios y mezquitas.

Para los musulmanes, los perfumes –y el oud en particular– cobran significado espiritual. Se dice que el profeta Muhammad tenía un aprecio especial por las fragancias, y no sólo recomendaba el uso del oud, sino también afirmaba que era una fragancia del paraíso.

Pero ¿a qué huele?

“Honestamente, su aroma puede depender de muchas variables”, dice Anderson. “Depende de la región de la que se extrajo la madera, la calidad de la madera, si es silvestre o cultivada son todos factores que influyen en la fragancia del producto final extraído”. Hasta el proceso de destilación puede afectar la fragancia, ya que la destilación con carbón vegetal o con gas produce diferentes calidades de aroma.