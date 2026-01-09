En 2019, cuando al final de su primer mandato el presidente de EE.UU., Donald Trump, comenzó a hablar sobre apoderarse de Groenlandia, una región autónoma del reino de Dinamarca, la mayoría consideró sus palabras como mera retórica para obtener ganancias políticas internas y mitigar a su base de “Make America Great Again” (“Hacer grande a Estados Unidos otra vez”, en español).

Sin embargo, un año después de su regreso a la Casa Blanca, Trump ha intensificado su exigencia de tomar el control de la isla rica en minerales y estratégicamente ubicada, insistiendo en que es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El tono se ha vuelto aún más incisivo tras la operación militar de EE.UU. en Venezuela, que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Según analistas y expertos, las palabras de Trump ya no son simples amenazas sino la materialización del largamente añorado sueño estadounidense por dominar el hemisferio occidental .

Muhammed Athar Javed, experto en seguridad internacional radicado en Copenhague, señaló que Trump parece hablar "en serio" sobre apoderarse de Groenlandia porque "afirmó muy claramente que los intereses de seguridad nacional de EE.UU. radican en la ocupación o anexión" de la isla más grande del mundo, estratégicamente ubicada cerca de la región ártica.

Pero además Trump alude a la creciente presencia de embarcaciones chinas y rusas en la región como parte de su justificación.

“Es tan estratégica”, sostuvo el mandatario estadounidense a bordo del Air Force One este domingo. “Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional”.

Por su parte, Javed apuntó a que “simplemente tiene sentido para Trump tomar el control de Groenlandia”, destacando el hecho de que una operación no requeriría muchos recursos porque Dinamarca es un país muy pequeño. “Realmente no puede competir con Estados Unidos”, destacó Javed en conversación con TRT World.

Durante los últimos días, el Gobierno de Trump incluso lanzó la idea de una invasión militar para “ comprarle” Groenlandia a Dinamarca, desatando una reacción airada de Copenhague ante las declaraciones provenientes de la Casa Blanca.

Otros expertos también mencionan el hecho de que Groenlandia —con una población de apenas 57.000 habitantes— podría ser la próxima después de Venezuela. ¿La razón? Llegaría a ser una victoria fácil y sin costo como la captura de Maduro en Caracas con “una acción militar espectacular que genere grandes titulares pero evite los aprietos con tropas en el terreno”.

¿Retorno a la vieja política de las potencias?

Las naciones de la OTAN han respaldado a Dinamarca –también miembro de la alianza– y han instado al Gobierno de Trump a respetar la voluntad del pueblo de Groenlandia así como a su soberanía.

Sin embargo, los funcionarios estadounidenses le han dicho explícitamente al mundo que permanezca al margen.

Durante una entrevista reciente , el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, reiteró que Groenlandia debería ser parte de EE.UU., añadiendo que “nadie va a luchar” contra este país “por el futuro de Groenlandia”.

Aunque tomar por la fuerza el control de un territorio perteneciente a una nación soberana como Dinamarca representa una clara violación del derecho internacional –igual que las anexiones rusas de territorios ucranianos–, Miller se burló de lo que llamó “cortesías internacionales”.

“Pero vivimos en un mundo, en el mundo real... que está gobernado por la fuerza, que está gobernado por la coerción, que está gobernado por el poder. Estas son las leyes de hierro del mundo”, añadió, insinuando que el Gobierno de Trump se apega a la política de la “razón del más fuerte”.

Ahora bien, esta política de poder no es ajena al liderazgo de Washington, que previamente lanzó muchas invasiones a lo largo del continente de América —desde México hasta la República Dominicana— adquiriendo mucho territorio de diferentes países ya fuera por la fuerza o por dinero, explicó Evren Kucuk, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Kastamonu y experto en política nórdica.

“La idea de comprar Groenlandia apareció y desapareció en la agenda política de EE.UU. varias veces en el siglo XIX, pero los responsables de la política estadounidense no consideraron que comprar la isla fuera una inversión que valiera la pena en ese momento”, afirmó Kucuk a TRT World.

Sin embargo, para Trump –un magnate inmobiliario convertido en político– adquirir Groenlandia es definitivamente una inversión que vale la pena.

Dado el hecho de que Dinamarca ya ha otorgado muchos privilegios a EE.UU. para acceder a los recursos de la isla, incluso permitiendo que Washington opere una base militar en su territorio, algunos expertos parecen desconcertados sobre las verdaderas intenciones de Trump.

Según Javed, Trump busca un “control territorial completo e integral” de Groenlandia para implementar desarrollo de alta tecnología. Muchos de los amigos adinerados del presidente –como el cofundador de PayPal, Peter Thiel– han estado observando la isla mayormente vacía para sus inversiones impulsadas por criptomonedas .

“El embajador de Trump en Dinamarca, Ken Howery, fue cofundador con Thiel y Elon Musk de PayPal. Silicon Valley está inundado de multimillonarios que han invertido en algún tipo de empresa en red. Groenlandia está en lo alto de la mayoría de las listas. A diferencia de Marte, ocupar Groenlandia es factible”, escribió Edward Luce del periódico The Financial Times.