En un nuevo intento por destrabar las conversaciones de paz, Rusia, Ucrania y Estados Unidos sostendrán este viernes una reunión trilateral en Emiratos Árabes Unidos sobre seguridad, informó el Kremlin. El encuentro eleva las expectativas diplomáticas tras una serie de contactos recientes entre Moscú, Washington y Kiev.
La antesala de esta cita fueron los diálogos cara a cara que mantuvieron en Moscú el presidente ruso, Vladimir Putin, y el enviado estadounidense Steve Witkoff, los cuales fueron calificados por el Kremlin como “útiles”. Todo ocurrió horas después de un breve encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante el Foro Económico Mundial en Davos.
“Se celebrará en Abu Dabi la primera reunión de un grupo de trabajo trilateral encargado de cuestiones de seguridad”, aseguró a la prensa el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov. “Estamos realmente interesados en resolver el conflicto por medios políticos y diplomáticos”, afirmó. Sin embargo, aclaró que “hasta que eso ocurra, Rusia seguirá logrando sus objetivos en el campo de batalla”.
Ahora bien, Putin aceptó enviar una delegación oficial a Abu Dabi encabezada por un militar de alto rango, aunque no hizo promesas puntuales más allá de esta participación. Ushakov adelantó que la misión rusa estará liderada por el almirante Igor Kostiukov, jefe de la Dirección Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, y que viajará “en las próximas horas” hacia Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos.
Además de la reunión trilateral, se espera también en Abu Dabi el encuentro de un grupo de trabajo ruso-estadounidense sobre asuntos económicos, entre el enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev y Witkoff.
Por el lado ucraniano, Zelenskyy confirmó el jueves que las reuniones se extenderán durante dos días, el 23 y 24 de enero. No brindó mayores precisiones, pero sí detalló la composición de la delegación de Kiev. El equipo negociador incluirá al jefe de la Oficina Presidencial, Kirilo Budánov; su primer adjunto, Sergiy Kyslytsya; el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov; el parlamentario David Arajamia, y el jefe del Estado Mayor, Andriy Hnatov.
Putin, Witkoff y una reunión “útil”
La confirmación de estas conversaciones a tres bandas fue el único avance concreto conocido tras las tres horas y 40 minutos de diálogo que mantuvieron Putin y los emisarios de la Casa Blanca, Witkoff y Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, en el Kremlin.
Un video difundido por la presidencia rusa mostró a un sonriente Putin estrechando la mano de Witkoff, acompañado por Kushner y el asesor estadounidense Josh Gruenbaum.
Ushakov subrayó que el encuentro fue “útil en todos los sentidos, extremadamente sustancial, constructivo, franco y basado en la confianza”. “El encuentro entre el presidente ruso y los representantes estadounidenses se centró específicamente en obtener información sobre los resultados de los contactos de Estados Unidos con los ucranianos y con socios europeos, y en definir conjuntamente los parámetros de los próximos pasos”, explicó Ushakov.
"Los estadounidenses, hay que reconocerlo, han hecho mucho para su preparación y confían en que la reunión tendrá éxito", dijo Ushakov. Y añadió que Washington espera que la reunión del viernes allane el camino para avanzar en "un acuerdo de arreglo pacífico".
Trump y Zelenskyy en Davos
La reunión entre Putin y Witkoff tuvo lugar inmediatamente después de un breve intercambio en Davos entre Trump y Zelenskyy. Tras ese encuentro, el mandatario ucraniano aseguró que habían alcanzado un acuerdo sobre las garantías de seguridad que Estados Unidos ofrecerá a su país en una eventual situación de posguerra.
Además, Zelenskyy se mostró convencido de que el eje central de la reunión trilateral será el futuro del Donbás. Los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania se intensificaron en los últimos meses, pero persiste un desacuerdo clave sobre la cuestión territorial.
"Todos hablamos de una cuestión, que es la más difícil y aún no está resuelta. Pienso que en las reuniones trilaterales puede que las partes presenten la una a la otra sus propuestas. Todo gira en torno al territorio", dijo Zelenskyy en una conferencia de prensa tras su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos.
Desde Moscú, Ushakov coincidió en que “sin la solución de la cuestión territorial no se puede esperar un arreglo duradero”, según declaraciones recogidas por la agencia estatal TASS. Asimismo, el funcionario precisó que dicha solución debe seguir "la fórmula acordada en Anchorage", en alusión a la cumbre de agosto de 2025 entre Putin y Trump en Alaska, en la que este último renunció a exigir a Moscú un alto el fuego inmediato como primer paso para avanzar en el resto de negociaciones.
Zelenskyy también indicó que el apoyo de Trump es "indispensable", sobre todo porque Europa, "en lugar de convertirse en una verdadera potencia global, sigue siendo un hermoso pero fragmentado caleidoscopio de pequeñas y medianas potencias".
Sus declaraciones se produjeron en un contexto de intensos ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana. Millones de personas quedaron sin electricidad ni calefacción en pleno invierno. Las autoridades de Kiev estiman que cientos de miles de habitantes abandonaron la capital en las últimas semanas, ante temperaturas interiores que rondan los cero grados.
En tanto, cuando los periodistas preguntaron a Trump qué mensaje quería transmitir a su homólogo ruso, dijo: "La guerra debe terminar".
Activos congelados y posibles reparaciones
Durante la reunión en el Kremlin también se abordó la iniciativa de Trump para crear una Junta de Paz, así como la situación en torno a Groenlandia. En ese marco, Ushakov señaló que Rusia reiteró su disposición a destinar 1.000 millones de dólares de activos rusos congelados por la anterior administración estadounidense al presupuesto de esa junta, inicialmente planteada como un mecanismo para la reconstrucción de Gaza, aunque luego se anunció que se extendería a otros conflictos.
Además, propuso que los aproximadamente 5.000 millones de dólares restantes en activos rusos congelados en Estados Unidos se utilicen como reparación para la reconstrucción de los territorios ucranianos devastados por los últimos cuatro años de guerra, aunque solo “tras la firma de un acuerdo de paz”. Según detalló, ese debate continuará en el marco del grupo económico bilateral.
Se trata de la primera vez que Moscú se muestra dispuesto a dialogar sobre la reconstrucción de Ucrania. Sin embargo, la cifra resulta limitada, dado que la mayor parte de los activos rusos congelados —más de 234.000 millones de dólares— se encuentra en Europa.