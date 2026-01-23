En un nuevo intento por destrabar las conversaciones de paz, Rusia, Ucrania y Estados Unidos sostendrán este viernes una reunión trilateral en Emiratos Árabes Unidos sobre seguridad, informó el Kremlin. El encuentro eleva las expectativas diplomáticas tras una serie de contactos recientes entre Moscú, Washington y Kiev.

La antesala de esta cita fueron los diálogos cara a cara que mantuvieron en Moscú el presidente ruso, Vladimir Putin, y el enviado estadounidense Steve Witkoff, los cuales fueron calificados por el Kremlin como “útiles”. Todo ocurrió horas después de un breve encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante el Foro Económico Mundial en Davos.

“Se celebrará en Abu Dabi la primera reunión de un grupo de trabajo trilateral encargado de cuestiones de seguridad”, aseguró a la prensa el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov. “Estamos realmente interesados en resolver el conflicto por medios políticos y diplomáticos”, afirmó. Sin embargo, aclaró que “hasta que eso ocurra, Rusia seguirá logrando sus objetivos en el campo de batalla”.

Ahora bien, Putin aceptó enviar una delegación oficial a Abu Dabi encabezada por un militar de alto rango, aunque no hizo promesas puntuales más allá de esta participación. Ushakov adelantó que la misión rusa estará liderada por el almirante Igor Kostiukov, jefe de la Dirección Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, y que viajará “en las próximas horas” hacia Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos.

Además de la reunión trilateral, se espera también en Abu Dabi el encuentro de un grupo de trabajo ruso-estadounidense sobre asuntos económicos, entre el enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev y Witkoff.

Por el lado ucraniano, Zelenskyy confirmó el jueves que las reuniones se extenderán durante dos días, el 23 y 24 de enero. No brindó mayores precisiones, pero sí detalló la composición de la delegación de Kiev. El equipo negociador incluirá al jefe de la Oficina Presidencial, Kirilo Budánov; su primer adjunto, Sergiy Kyslytsya; el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov; el parlamentario David Arajamia, y el jefe del Estado Mayor, Andriy Hnatov.

Putin, Witkoff y una reunión “útil”

La confirmación de estas conversaciones a tres bandas fue el único avance concreto conocido tras las tres horas y 40 minutos de diálogo que mantuvieron Putin y los emisarios de la Casa Blanca, Witkoff y Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, en el Kremlin.

Un video difundido por la presidencia rusa mostró a un sonriente Putin estrechando la mano de Witkoff, acompañado por Kushner y el asesor estadounidense Josh Gruenbaum.

Ushakov subrayó que el encuentro fue “útil en todos los sentidos, extremadamente sustancial, constructivo, franco y basado en la confianza”. “El encuentro entre el presidente ruso y los representantes estadounidenses se centró específicamente en obtener información sobre los resultados de los contactos de Estados Unidos con los ucranianos y con socios europeos, y en definir conjuntamente los parámetros de los próximos pasos”, explicó Ushakov.

"Los estadounidenses, hay que reconocerlo, han hecho mucho para su preparación y confían en que la reunión tendrá éxito", dijo Ushakov. Y añadió que Washington espera que la reunión del viernes allane el camino para avanzar en "un acuerdo de arreglo pacífico".