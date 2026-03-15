La violencia en los territorios palestinos continúa escalando, dejando un saldo devastador entre la población civil, especialmente niños y mujeres. En Cisjordania ocupada, tropas israelíes dispararon y mataron a un matrimonio palestino y sus dos hijos el domingo. Según el Ministerio de Salud palestino, los cuatro miembros de la familia fueron alcanzados por disparos del ejército israelí en la localidad de Tammun, y sus cuerpos fueron trasladados al Hospital Público Turco en Tubas. Allí, recibieron los cuerpos del hombre, de 37 años, la mujer, de 35, y dos niños de cinco y siete años, todos con heridas de bala.

La agencia de noticias palestina WAFA reportó que los otros dos hijos de la pareja, de ocho y 11 años, resultaron heridos por metralla cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego contra su vehículo temprano en la mañana del domingo.

Estos hechos se enmarcan en un contexto de creciente violencia en Cisjordania ocupada, que Israel ocupa desde 1967. Desde el inicio de la ofensiva en Gaza en octubre de 2023, se han registrado más de 1.045 palestinos asesinados en la región por tropas israelíes o colonos ilegales, según un conteo de la agencia de noticias AFP basado en cifras del Ministerio de Salud palestino. Más de tres millones de palestinos conviven en la zona con más de 500.000 colonos israelíes, asentamientos ilegales según el derecho internacional.

En Gaza, la violencia también continúa a diario

Mientras tanto, en Gaza, los ataques aéreos israelíes siguen cobrando vidas inocentes. Un reciente ataque contra una vivienda en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, dejó al menos cuatro muertos, incluyendo un niño y su madre embarazada. La vivienda impactada pertenecía a un matrimonio con su hijo pequeño, y la cuarta víctima fue trasladada a otro hospital. Este ataque se suma a un patrón de violaciones casi diarias del alto el fuego vigente desde octubre de 2025, que no ha logrado frenar la violencia que ha matado a más de 72.000 palestinos desde el inicio del conflicto.

Además, Israel mató a tres palestinos y herido a cinco, incluyendo un niño, en ataques dirigidos a áreas del este de la Ciudad de Gaza y el norte de Gaza, según fuentes médicas.

Fuentes dijeron a la agencia Anadolu que los cuerpos de tres jóvenes fueron llevados al Hospital Al-Ahli Arab en el centro de la Ciudad de Gaza tras un ataque de dron en la calle Mushtaha, en el barrio Shujaiya, al este de la ciudad. Las víctimas fueron identificadas como Mahmoud Saher al-Siqli, 17 años; Younes Saed Ayad, 17 años; y Abdullah Taysir Shoumer, 20 años, según las fuentes.