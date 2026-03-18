El asesinato de Ali Larijani, quien lideraba el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en un ataque aéreo de Israel contra Teherán marca el fin de una carrera que se extendió por cuatro décadas, en las que este veterano político pasó de comandante de la Guardia Revolucionaria hasta convertirse en un eje estratégico de la República Islámica.

Larijani era ampliamente descrito por observadores como el “hombre del momento”. De hecho, se consideró que su mano firme fue crucial para mantener la cohesión del sistema iraní durante la compleja transición que siguió al asesinato del anterior líder Supremo, Alí Jamenei, el 28 de febrero, hasta el reciente nombramiento de su sucesor e hijo, Mojtaba Jamenei.

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Una vida en los pasillos del poder

Nacido el 3 de junio de 1957 en Nayaf, Iraq, Larijani pertenecía a una de las dinastías políticas más influyentes de Irán. Su formación académica fue tan rigurosa como la política: completó sus estudios de grado en informática en la Universidad de Tecnología Sharif, antes de obtener un doctorado en filosofía en la Universidad de Teherán. Esta base intelectual le otorgó a menudo un tono pragmático y calculado en sus posteriores roles diplomáticos y legislativos.

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Su carrera comenzó en 1981 como jefe de la Unidad Central de Noticias, aunque pronto se incorporó al ámbito militar al unirse al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) en 1982. A finales de la década de 1980, desempeñó altos cargos jurídicos y parlamentarios dentro del Ministerio de la Guardia Revolucionaria, llegando finalmente a ser subcomandante del Estado Mayor del CGRI entre 1989 y 1992.

De los medios estatales al expediente nuclear

En la década de 1990, Larijani trasladó su atención hacia la producción cultural y estratégica del país. Como director de la corporación de medios estatales, la IRIB, durante una década (1994–2004), ejerció una inmensa influencia sobre el relato interno. Sin embargo, fue su incorporación al Consejo Supremo de Seguridad Nacional lo que lo catapultó al escenario mundial.