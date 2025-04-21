TÜRKİYE
3 min de lectura
Erdogan: Türkiye ahora está entre los 11 países que fabrican sus propios satélites
Con el lanzamiento de Turksat 6A, el área de cobertura de los satélites turcos a nivel mundial aumentará de 3.500 millones de personas a 5.000 millones, afirmó el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.
00:00
Erdogan: Türkiye ahora está entre los 11 países que fabrican sus propios satélites
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, asiste a la ceremonia de puesta en servicio del TURKSAT 6A en el campus de TURKSAT en Golbasi, Ankara, Türkiye. / AA / AA
21 de abril de 2025

Türkiye celebró este lunes un hito en su historia aeroespacial con la puesta en servicio de Turksat 6A, el primer satélite de comunicaciones producido por completo dentro del país. La ceremonia oficial contó con la participación del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien destacó la relevancia estratégica del proyecto para la soberanía tecnológica nacional.

“Con el lanzamiento de Turksat 6A, la cobertura mundial de nuestros satélites aumentará de 3.500 millones de personas a 5.000 millones a nivel mundial”, declaró Erdogan durante el evento. El presidente subrayó que este avance ubica a Türkiye entre los únicos 11 países del mundo con capacidad para producir satélites de comunicaciones, y abre el camino para consolidar una marca nacional de satélites y una empresa espacial nacional.

“Nuestro nuevo satélite de comunicaciones es el resultado de 20 años de esfuerzos y esfuerzos en consonancia con nuestros planes nacionales de desarrollo tecnológico”, destacó el mandatario. 

Un satélite de alto alcance y proyección

Por su parte, el ministro de Transporte e Infraestructura, Abdulkadir Uraloglu, explicó en un comunicado previo que citó el medio Daily Sabah, que Turksat 6A no solo ampliará significativamente la cobertura poblacional de los satélites turcos, sino que prestará servicio por al menos 15 años.

Uraloglu también hizo un repaso de la trayectoria espacial del país, recordando que Türkiye inició su incursión satelital con el Turksat 1B, puesto en órbita en 1994, seguido por el Turksat 1C en 1996 y el Turksat 2A en 2001. Posteriormente, se lanzaron los satélites 3A, 4A y 4B, sentando las bases técnicas y humanas para el desarrollo actual.

El Turksat 6A es el resultado de aproximadamente dos décadas de trabajo y del fortalecimiento continuo de las capacidades nacionales en el sector espacial. El ministro señaló que los ingenieros turcos que participaron en los satélites anteriores también formaron parte clave del desarrollo del 6A.

RECOMENDADOS

“Gracias a la formación recibida dentro del Programa de Transferencia de Tecnología de Turksat, nuestros ingenieros pudieron desarrollar este satélite con el mayor porcentaje de contenido local alcanzado hasta ahora”, explicó Uraloglu.

Lanzamiento y operación en órbita

El Turksat 6A fue lanzado al espacio en julio del año pasado y alcanzó su órbita designada en diciembre, completando así con éxito las fases previas a su entrada en servicio.

Con esta incorporación, Türkiye no solo refuerza su presencia en el espacio, sino que avanza hacia una mayor independencia tecnológica en comunicaciones, abriendo nuevas posibilidades en sectores como la defensa, la navegación y la conectividad global.


RelacionadoTRT Global - El Aeropuerto de Estambul: el primero de Europa en iniciar operaciones simultáneas en tres pistas

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan
Türkiye destaca la eficacia de los sistemas de defensa aérea del país