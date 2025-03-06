Türkiye ha acogido con satisfacción la aprobación de la Liga Árabe a un plan de reconstrucción para Gaza, durante su cumbre este martes, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores

“Mantenemos nuestro compromiso de apoyar iniciativas con el objetivo de lograr un alto el fuego permanente, iniciar la reconstrucción de Gaza y garantizar que el pueblo palestino pueda vivir en paz en su propia tierra", señaló un comunicado del ministerio emitido este miércoles.

El plan de Egipto aprobado por la Liga Árabe se da en respuesta al polémico proyecto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para "tomar el control" de Gaza y desplazar a los palestinos para convertirla en lo que llamó la "Riviera de Oriente Medio".