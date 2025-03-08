Para quienes sueñan con ser estrellas del béisbol, La Sabana es tierra prometida. Este pueblito costero del estado Vargas, incrustado en las orillas del Caribe venezolano, se ha consagrado como una auténtica fábrica de jugadores de béisbol: un MVP, ocho jugadores de Grandes Ligas y más de 50 jugadores con contratos profesionales. Para un pueblo de apenas cuatro calles y poco más de 3000 habitantes, esto podría ser un récord.

Temístocles Liendo, sabanero de nacimiento, es uno de los afortunados. “Dios me regaló la dicha de estar en el lugar y la hora precisa”, narra a TRT Español. “Yo fui a una práctica de los Tiburones de la Guaira como espectador y tuve la suerte de que ese mismo día me invitaron y me probaron. Yo fui como un fanático más, no a jugar. No tenía uniforme ni guantes, nada. Es increíble”.

A los 16 años, fue contratado para jugar en las Ligas Menores de los Yankees en Nueva York, donde estuvo por diez temporadas.

Sin embargo, el momento más emocionante y significativo de sus años como jugador lo vivió en tierras venezolanas. “Mi debut en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) fue hermoso. Lo hice con el uniforme de los Tiburones de la Guaira, mi equipo natal”. Además, recuerda con emoción un logro memorable para cualquier debutante “la saqué del campo con un ‘jonrón’ (home run)”.

Pelota y petróleo

En Venezuela no hay niño que llegue a la adolescencia sin haber jugado a la pelota. Samuel Clemente, periodista deportivo con más de 10 años de experiencia cubriendo el béisbol venezolano lo resume en una frase: “Aquí, uno nace con un guante y una arepa bajo el brazo”.

El arraigo del béisbol en Venezuela, sin embargo, no se entiende sin hablar de petróleo. Entre finales del siglo XIX e inicios del XX, Venezuela se consolidó como una importante esfera de influencia para Washington y empieza a recibir compañías petroleras estadounidenses encargadas de explotar el oro negro. Casi en simultáneo sucedió la llegada de venezolanos acaudalados que, tras estudiar en universidades del norte, vuelven al país con equipamiento para practicar el béisbol.

“Cuando el béisbol llegó a Venezuela se instauró de forma rápida porque ya era un deporte consolidado”, explica Samuel. “Para 1900 ni siquiera se había organizado la primera Copa Mundial de Fútbol, pero ya en EE.UU. se jugaban las Grandes Ligas”.

Y no sólo se popularizó, sino que se adhirió al tejido social de la sociedad venezolana. “De los 335 municipios que tenemos en Venezuela, en ningún pueblito del país falta un estadio de béisbol” asegura el periodista.

La popularidad del béisbol puede resultar paradójica. No es un deporte fácil de entender. “Te das cuenta cuando toca explicárselo a un adulto que jamás ha visto un juego”, agrega Samuel. “Las reglas del béisbol son un libro grandísimo, tiene muchas acepciones, y se siguen sumando cosas según van ocurriendo”.

¿Cómo es entonces que un deporte estadounidense se volvió parte vital de un país en un continente donde, aparentemente, nadie entiende siquiera de qué se trata?

Talentos con potencial de exportación

A diferencia del fútbol, por ejemplo, el béisbol venezolano ha cosechado victorias y talentos extraordinarios. En 1939 el lanzador Alejandro “El Patón” Carrasquel, debutó con los Senadores de Washington, convirtiéndose en el primer criollo en llegar a las mayores. Desde entonces, más de 460 jugadores de origen venezolano han jugado en las Grandes Ligas y muchos han dejado su impronta en las Mayores. Figuras como Miguel Cabrera, Omar Vizquel y Luis Aparicio son considerados no menos que héroes nacionales.