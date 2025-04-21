Cuando el jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido como papa el 13 de marzo de 2013, en el cónclave secreto del Vaticano, hizo historia al convertirse en el primer latinoamericano, el primer argentino y el primer jesuita en ser líder de la Iglesia católica. Tenía 76 años y desde el primer momento, centró su mensaje en la tolerancia, la cercanía a los pobres y el compromiso con la paz y la justicia.

“Mi gente es pobre y yo soy uno de ellos”, dijo el papa Francisco más de una vez para explicar la decisión que tomó por muchos años de vivir en un apartamento y de prepararse la cena él mismo. Su biografía oficial en la página web del Vaticano señala que a los sacerdotes “siempre les ha recomendado misericordia, valentía apostólica y puertas abiertas a todos”. También que al citar la justicia social “su proyecto es sencillo: si se sigue a Cristo, se comprende que ‘pisotear la dignidad de una persona es pecado grave’.

Antes de convertirse en un papa querido a nivel mundial, Francisco fue arzobispo de Buenos Aires durante 15 años: asumió esa responsabilidad oficialmente el 28 de febrero de 1998. “Es una figura destacada de todo el continente y un pastor sencillo y muy querido en su diócesis, que ha visitado a lo largo y a lo ancho, incluso trasladándose en medios de transporte público, en los quince años de ministerio episcopal”, dice el Vaticano.

Los primeros años de Jorge Mario Bergoglio

La relación de Francisco con la Iglesia católica se remonta a la infancia, cuando aprendió a rezar por cuenta de “la enseñanza de su abuela y de las monjas del Jardín de Infantes del Instituto Nuestra Señora de la Misericordia, lugar donde recibió su primera comunión”, según detalla la biografía del papa en la página oficial de la Ciudad de Buenos Aires .

El 17 de diciembre de 1936, la familia de los inmigrantes italianos Mario José Francisco Bergoglio y Regina María Sivori recibió en Buenos Aires a su primer hijo: Jorge Mario. Su padre era contador, empleado en ferrocarril, mientras su madre se ocupaba de la casa y de la educación de sus cinco hijos.

Jorge Mario Bergoglio vivió con sus padres y hermanos en una modesta casa de la capital argentina. Obtuvo el título de técnico químico, mientras practicaba fútbol y básquet.

A los 17 años eligió el camino del sacerdocio al ingresar al seminario diocesano de Villa Devoto, entonces dirigido por los jesuitas. El 11 de marzo de 1958 pasó al noviciado de la Compañía de Jesús. Completó los estudios de humanidades en Chile y en 1963, al regresar a Argentina, se licenció en filosofía en el Colegio San José, de San Miguel. Además aprendió francés, italiano, alemán, inglés, latín y griego.

“La formación que recibió en la Compañía de Jesús lo ayudó a desarrollar un marcado sentido del orden, la austeridad, la humildad y el compromiso con la comunidad y los pobres”, destaca su biografía en la página de la Ciudad de Buenos Aires

Sacerdote a los 32 años

Jorge Mario Bergoglio fue ordenado sacerdote a los 32 años, el 13 de diciembre de 1969. Lo asignaron como maestro de novicios en la provincia de Córdoba.